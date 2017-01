Afrique: CAN 2017 - Réactions après le duel Côte d'Ivoire-RD Congo

opinion

La Côte d'Ivoire et la RD Congo se sont quittées sur un nul, 2-2, à Oyem, lors d'un match comptant pour la seconde journée du groupe C de la CAN 2017. Les joueurs n'étaient pas forcément déçus et ils ont montré déjà une énormément envie d'en découdre avec leurs derniers adversaires respectifs.

Le duel au sommet de ce groupe C aura tenu ses promesses. Des buts, de la tension et du spectacle, tous les ingrédients étaient réunis lors de cette rencontre qui s'est soldée par un match nul, 2-2, entre les Léopards et les Eléphants.

Les Congolais sont tout près de la qualification, mais ils ne préfèrent pas tirer des plans sur la comète.

Neeskens Kebano, attaquant des Léopards : « Si on nous avait dit qu'on ferait un nul, 2-2, à la fin de cette rencontre, je pense qu'on aurait signé. Mais après, je pense que ça a été un match à deux visages pour la RDC. En première mi-temps, on s'est bien trouvé et on les a mis en danger. En deuxième mi-temps, on leur a permis de revenir dans la partie et on a moins eu le ballon. Ils sont revenus à 2-2, et heureusement qu'il y a hors-jeu quand ils marquent le 3-2. On va repartir avec ce point important. Pour moi, évidemment que ça fait du bien de marquer, c'est bien pour la confiance, mais ça aurait été encore mieux si on avait gagné. Il nous manque qu'un point pour nous qualifier ».

Dieumerci Mbokani, attaquant de la RDC : « Ce match nul, c'est un très bon point pour nous, maintenant il faut continuer à travailler. D'un côté, c'est une déception d'avoir encaissé deux buts, dont un à la fin du match. Face au Togo, on va devoir attaquer, on veut gagner, car on veut finir à la première place du groupe ».

Cédric Bakambu, attaquant de la RD Congo : « C'était le deuxième match de la compétition, du coup les deux équipes se sont un peu plus lâchées. On a assisté à une très grande rencontre. Les matches entre ces deux nations sont toujours tendus, l'entraîneur n'a même pas besoin de nous motiver, car nous étions déjà motivés au maximum. Au final, c'est le score idéal pour les deux sélections. On a une très bonne équipe, on a montré qu'on a un groupe composé de 23 joueurs. Le dernier match pourra être une rencontre piège, mais on va essayer de bien le négocier en commençant par bien récupérer après ce duel face à la Côte d'Ivoire ».

Du côté des Ivoiriens, la page est déjà tournée sur le match face à la RD Congo, car la rencontre décisive pour la qualification sera face au Maroc.

Simon Deli, défenseur des Eléphants : « C'était un match spécial pour moi, car c'était mon premier lors d'une Coupe d'Afrique. Ce n'était pas évident de rentrer dans ce genre de match, surtout quand on est mené 2-1. Mais on a quand même réussi à arracher le nul, c'est un point important. A chaque fois que l'entraîneur aura besoin de moi, je serais là. En tout cas, après ce match nul, on va tout donner face au Maroc pour arracher cette qualification. Il n'y a plus de calculs à faire. On va surtout se concentrer sur notre deuxième mi-temps face à la RD Congo, qui a été pas mal, pour continuer sur ces bonnes bases face aux Marocains ».

La dernière journée pour le groupe C se déroulera le mardi 24 janvier. La Côte d'Ivoire affrontera le Maroc à Oyem, tandis que la RD Congo jouera face au Togo à Port-Gentil.