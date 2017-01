Cote d'Ivoire: Treichville - 20 tonnes de tomates avariées saisies

La deuxième sortie de la RDC à la Can Gabon 2017 a vécu ce vendredi 20 janvier, contre la… Plus »

Selon lui, cette unité a été mise en place par la l'Unidc et la Cedeao en vue de démanteler les grands réseaux de trafics qui se déroulent entre la Côte d'Ivoire et les pays de la Cedeao.

L'Unité de lutte contre la criminalité transnationale (Uct), faut-il le rappeler, est créée depuis le 26 décembre 2016. Selon le chef des opérations, le lieutenant-colonel Koffi Franck, cette unité est interministérielle. Elle regroupe la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, les eaux et forêts et la police maritime.

Notamment, le trafic d'or, le blanchiment d'argent, la contrefaçon. Au nombre des malfrats appréhendés, un ressortissant libanais (M.K), importateur et chef magasinier, deux chauffeurs qui conduisaient les camions de transport des produits, et le complice du Libanais qui servait d'intermédiaire entre les clients et le Libanais.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.