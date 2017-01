Cote d'Ivoire: Santé mondiale - Des experts francophones "ouvrent" le français au domaine médical

Cette rencontre d'Abidjan a été co-organisée par l'Institut de recherche pour le développement (Ird) et le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (Maedi)

Dans une vision objective d'ouvrir la langue française à l'histoire des sciences techniques surtout dans le domaine de la médecine et de partager des expériences de mise en œuvre de l'accès universel aux soins dans l'espace francophone, et en Afrique de l'Ouest en particulier, des experts de la santé publique ont échangé le jeudi 19 janvier 2017, à l'Institut français, à Abidjan-Plateau.

Autour de la thématique « Santé mondiale, Recherche et Afrique francophone », cette rencontre de haut niveau a été l'occasion pour les participants de démontrer le dynamisme de la recherche en santé dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne, en s'appuyant sur quelques maladies (Vih, hépatites virales, Ebola et la tuberculose) rependues en Afrique et qui constituent des priorités de santé pour lesquelles des institutions de recherche ivoiriennes et françaises sont mobilisées.

Ainsi, à travers des tables rondes et des communications, des propositions ont été faites afin de faire connaître la contribution du système de santé français et le rôle de la France dans la diplomatie sanitaire, à l'avènement d'une couverture santé universelle. De ce fait, Mme Saran Branchi, Conseillère régionale santé France, tout en déplorant le fait que les Français s'expriment en anglais dans les instances, a suggéré que la Francophonie mette en place un système de traduction des documents et parutions médicales pour ceux qui s'expriment en français.

« Il faudrait que les Français parlent leur langue dans toutes les instances afin de l'imposer dans le domaine scientifique surtout en santé publique », dira-t-elle. Cet évènement qui s'est tenu à Abidjan, après ceux de Paris et New York, a été pour les participants l'occasion de penser aux solutions qui visent à corriger le déséquilibre existant entre le Français et l'Anglais dans les instances de gouvernance de la santé mondiale, et la littérature scientifique et médicale.

Cette rencontre d'Abidjan a été co-organisée par l'Institut de recherche pour le développement (Ird) et le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (Maedi), en collaboration avec les ministères ivoiriens de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.