Cote d'Ivoire: Promotion de l'Energie renouvelable - L'AIENR et le RJPER plus que déterminés

Evaluer le potentiel des actions de vulgarisation de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. C'est l'un des objectifs qui a permis à l'Association Ivoirienne des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (Aienr) en collaboration avec la Chambre du commerce, de réunir le jeudi 19 janvier, à Abidjan Plateau, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (Fenelec) du Royaume du Maroc et le réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable (Rjper).

L'Aienr s'est engagé à promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. c'est pourquoi elle a organisé cette journée du jeudi un atelier de restitution de son programme d'activité 2017-2018, résumé en deux principaux points. La signature de deux conventions. Dont l'une avec la Fenelec, pour la mise en œuvre de leur convention cadre et portant sur l'organisation du premier salon international de l'efficacité énergétique, et des énergies renouvelables d'Abidjan (Sieenra). Et une convention avec l'Agence Marocaine de l'Efficacité énergétique (Amee), portant sur la mise en place d'un cadre propice pour le développement d'une coopération multifonctionnelle et diversifiée en relation avec l'Efficacité Energétique (EE) et les technologies propres. Sans oublier l'engagement du directeur général de l'Office des foires & exposition du Maroc (Ofec), dans l'organisation du effective du Sieenra dont le Royaume du Maroc est à l'honneur.

Pour les acteurs, cette rencontre vise en autre à évaluer les possibilités de financement de l'énergie verte, Contribuer à engager la Cote d'Ivoire dans la transition énergétique. C'est dans cette perspective que plusieurs communications ont été faites. A savoir l'Ainer, la Fenelec, la Chambre de commerce, et d'industrie et de Côte d'Ivoire, Le Rjper, Socomelec, Techno Transfo. Le directeur général de la Fenelec, Dr Khalil Guermai, Auberges ivoire a fait remarquer lors son exposé que la fédération compte 600 entreprises et 4 associations, représentant un chiffre d'affaire de 96%, dont 2760 MW d'énergie renouvelable. Selon lui, la socle de la réussite de la Fenelec, tire son origine du programme d'électrification rurale, où les acteurs nationaux ont réussir à récupérer la plupart des marchés jusque-là détenir par les firmes étrangères.

Pour le président de l'Aienr, Edi Boraud, son association est régie par trois principes de base. L'engagement de compétence, l'engagement envers le client, l'engagement envers la profession, dans la promotion et le développement des Energies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Lors de cette rencontre, le réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et le développement durable (Rjper) et l'Association Ivoirienne des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (Aienr) ont scellé un partenariat pour. Ce, afin d'impliquer de plus en plus les médias dans la promotion de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique.

Cet atelier était placé sous l'égide de l'ambassadeur du Royaume en Côte d'Ivoire Sem Abdelmalek Kettani, représenté par son Conseiller économique Ayoub Dahchour. Qui a relevé que sa chancellerie est là pour veiller au renforcement des relations entre le maroc et la Côte d'Ivoire. De ce fait il a loué le partenariat entre l'Aienr et la Fenelec et- les autres structures. Car, dira-t-il, « c'est la matérialisation des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et la coopération sud-sud.