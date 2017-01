Angola: Réalisation d'un séminaire sur le crédit

Luanda — Pour promouvoir le fonctionnement de la ligne de crédit de soutien à l'entrepreneuriat au profit des jeunes du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), il s'est réalisé ce vendredi, dans cette ville, un séminaire sur la matérialisation du projet "Projovem", sous l'orientation de la secrétaire d'Etat à la Jeunesse et Sports, Ana Paula Sacramento.

Le projet vise à complémenter le Plan national de développement de la jeunesse pour une période de trois ans (2014/2017), et à garantir l'appui à la jeunesse, notamment des entrepreneurs affirmés comme émergents.

Pour l'accès à cette ligne de crédit jeune, il leur a été présenté une procédure lisible dont les candidats devront remplir certaines exigences : comment se constituer en société commerciale, individuelle ou collective, appartenant aux citoyens nationaux de 18 à 40 ans.

Au cours de la réunion, il a également été signalé les domaines prioritaires pour la mise en œuvre de la ligne de crédit compte tenu des projets dans les domaines tels que l'hôtellerie et le tourisme, le commerce, prestation de services, l'industrie, l'agriculture, l'élevage, les technologies de l'information et communication, l'innovation et l'entrepreneuriat culturel.

Il a été établi le plafond pour les projets soutenus par des fonds de cette ligne de crédit, qui est de Kwanzas équivalent à USD, deux cent mille dollars américains, et la demande doit être soumise au CNJ.

Les candidats doivent avoir un registre de commerce de micros, petites et moyennes entreprises de l'Institut national de soutien aux petites et moyennes entreprises (INAPEM), avoir une formation technico-professionnelle certifiée dans le domaine d'affaires auquel on souhaite entreprendre.