Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - La Côte d'Ivoire arrache le nul contre la RDC (2-2)

RFI poursuit sa série de reportages sur le conflit entre les Pygmées et les Lubas, dans la province du… Plus »

En revenant des vestiaires, ils se lancent à l'attaque et contraignent les Congolais à reculer. Les Léopards jouent plus en contre. Une stratégie qui manque de peu de réussir. A la 65e minute de jeu, Mubele manque de peu d'alourdir le score. Après un déboulé de plusieurs mètres, il se retrouve à quelques mètres de la cage ivoirienne, mais ne parvient pas à cadrer sa frappe.

Les Eléphants de la Côte d'Ivoire ont réussi, vendredi 20 janvier, à arracher le nul (2-2) face aux Léopards de la RDC, en match de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2017. Un score qui permet aux Congolais de conserver la tête du classement et aux Ivoiriens de rester en course pour la qualification en quarts de finale.

