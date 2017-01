Angola: 113 morts provoqués par la rage en 2016

Luanda — 113 personnes, en majorité des enfants, ont trouvé la mort en 2016, à la suite de maladie provoquée par la rage dans la province de Luanda, a révélé ce vendredi, à Cacuaco, le coordinateur général de la Commission Interministérielle Contre la rage, Marcos Alexandre Nhunga.

Pour renverser cette situation, a dit Marcos Nhanga, également ministre de l'Agriculture et de Développement Rural. il est nécessaire que tous les citoyens soient mobilisés et engagés dans la réalisation de la campagne massive de vaccination des animaux susceptibles de transmettre cette maladie, notamment des chiens, chats et singes.

Le ministre de l'Agriculture a fait cette déclaration, lors du lancement de la 2ème campagne de vaccination animale ouverte le même jour dans municipalité de Cacuaco, à Luanda.

Selon le gouvernant, la grande concentration démographique de la population de la capitale angolaise, liée aux conditions du milieu, aux insuffisances des programmes de prophylaxie animale et la déficience du système de contrôle et capture des animaux errants, a permis l'augmentation des chiens enragés et la perte de vies humaines.

C'est pour cela, a souligné le ministre de l'Agriculture, le contrôle et la lutte contra la rage exige une intervention coordonnée des services de santé, vétérinaire, communautaires, des gouvernorats provinciaux et de la société civile, entre autres. Le lancement de la 2ème campagne de vaccination animale contre la rage, qui se déroulera jusqu'au 20 février prochain, comptait avec la présence du gouverneur de la province de Luanda, Higino Carneiro, du secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, ainsi que d'autres personnalités.