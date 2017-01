Sénégal: Le budget 2015 de la Commande publique évalué à plus de 1800 milliards (DG ARMP)

Parmi les pays ayant déployé des soldats en Gambie, figurent le Nigeria, mais aussi et surtout le… Plus »

Au total, plus de 359.000 projets de marchés ont été programmés en 2015. Le rapport a concerné 90 entités, à l'exception du Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS). Réparties en quatre groupes, ces entités ont passé 2135 marchés immatriculés et 2847 marchés d'une valeur totale de plus de 1200 milliards de francs CFA. Les marchés audités sont au nombre de 2005 et sont évalués à plus de 1100 milliards de FCFA.

"Au niveau de l'administration, quand le taux augmente, c'est pour des marchés de fournitures, etc. Donc, il est beaucoup plus intéressant de le faire augmenter au niveau des agences, parce que ce sont des marchés de travaux qui ont des caractères de développement", a expliqué Saër Niang.

"Le taux d'absorption moyen est fixé à 91%, mais la plupart des entités consomment à 100% leur budget", a-t-il expliqué. Il a aussi souligné que "les plus grands acheteurs publics sont les agences et peuvent occuper jusqu'à 50% du volume engagé au niveau du marché des travaux".

"Le budget de la commande publique a beaucoup augmenté. On parlait de 1000 milliards de F CFA, mais, aujourd'hui, on en est à un budget qui tourne autour de 2000 milliards", a-t-il dit.

