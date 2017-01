Sénégal/Zimbabwe: Habib Bèye regrette le nombre "incalculable" d'occasion ratées par les Lions

Parmi les pays ayant déployé des soldats en Gambie, figurent le Nigeria, mais aussi et surtout le… Plus »

"C'est un léger point noir puisque dans le contenu ils ont fait ce qu'il fallait et ont pu prendre les six points" a dit Bèye, invitant Aliou Cissé à faire tourner son effectif lors du dernier match de Poule contre l'Algérie.

"Il y a un excès d'invividualisme dans l'animation offensive, ce qui explique le ratage des actions. Cela pourrait être préjudiciable, mais le plus important est assuré, c'est-à-dire prendre six points et se qualifier pour les quarts de finale".

Franceville (Gabon) — Le consultant de la chaîne française Canal Plus et ancien défenseur de l'équipe nationale de football, Habib Bèye a regretté, jeudi à Franceville (Gabon), le nombre "incalculable" d'occasions de buts ratées par les footballeurs sénégalais pendant la rencontre contre le Zimbabwé.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.