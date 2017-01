Sénégal: Paludisme - L'école, voie efficace pour l'utilisation des moustiquaires (responsable)

Saly (Mbour) — L'école constitue, à travers les élèves, une voie efficace pour l'utilisation des moustiquaires par les enfants, cibles vulnérables du paludisme, a indiqué vendredi le docteur Fatou Ba Fall, chef du bureau de la lutte anti-vectorielle au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

"Ces mêmes enfants sont également des relais efficaces au sein de leurs familles et dans les communautés pour l'utilisation des moustiquaires au sein des familles", a-t-elle notamment fait savoir.

Elle s'exprimait à Saly-Joseph (Mbour ouest), lors du lancement d'une campagne de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA), à l'effigie de l'international argentin du FC Barcelone, Lionel Messi.

Cette campagne est initiée au bénéfice des élèves des classes de CI et CP d'un peu plus de 250 établissements scolaires, selon les organisateurs.

D'après Dr Fatou Ba Fall, cette initiative a abouti grâce aux efforts combinés d'"Aspire Academy", de "Speak Up Africa", du PNLP et de la Division du contrôle médical scolaire (DCMS) du ministère de l'Education nationale, dans le cadre du programme "Football combating malaria" (FCM)

Elle a rappelé que Leo Messi avait lancé au Sénégal le programme FCM, dans le but d'aider au renforcement de la sensibilisation des communautés à accroître le recours aux moyens essentiels de prévention et de traitement du paludisme.

Le chef du bureau de la lutte anti-vectorielle du PNLP a rappelé que le Sénégal a organisé, en 2016, une campagne nationale de distribution de MILDA, qui a permis de mettre à la disposition des familles sénégalaises plus de 8 millions de moustiquaires.

"Cette distribution de masse est actuellement renforcée par une distribution en routine, principalement dans les structures sanitaires, le canal communautaire avec les organisations communautaires de base et l'école", a-t-elle confié.

Aujourd'hui, le Sénégal est dans la bonne voie, pour régler la disponibilité des moustiquaires avec les stratégies développées, s'est-elle réjouie, remarquant cependant que l'utilisation de ces moustiquaires reste le défi à relever.

"Ce défi nous interpelle tous, et c'est pourquoi, nous invitons la communauté éducative : les enseignants, les élèves et les parents d'élèves à le relever ensemble et de faire sienne l'utilisation des moustiquaires", a dit docteur Fatou Ba Fall.

Cela permettrait non seulement de se protéger du paludisme, mais également de faire en sorte qu'il soit un sujet dans les enseignements et apprentissages, et un réflexe dans les familles, a-t-elle souligné.