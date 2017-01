Sénégal: Le paludisme, responsable de la baisse de performances scolaires (médecin)

Parmi les pays ayant déployé des soldats en Gambie, figurent le Nigeria, mais aussi et surtout le… Plus »

Selon lui, la campagne de distribution de MILDA qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février prochain permettra aux parents de "renforcer les acquis et de veiller à ce que leurs familles dorment sous moustiquaires toutes les nuits et toute l'année".

Cette initiative lancée à l'école élémentaire de Saly-Joseph entre dans le cadre du programme "Football combating malaria (FCM)", en partenariat avec "Aspire academy" et "Speak Up Africa", du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et la DCMS.

Dr Diaw s'exprimait à la cérémonie de lancement de la campagne de distribution de 70500 moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) aux élèves des classes de CI et CP de plus de 250 écoles.

Mbour — Le paludisme reste encore une cause d'absentéisme à l'école et responsable de la baisse de performances scolaires au Sénégal, a affirmé, vendredi à Mbour, Dr Mor Diaw, chef de la Division du contrôle médical scolaire (DCMS) au ministère de l'Education nationale.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.