Maroc: Décès du cheikh Hamza Ben El Abbas - Les condoléances du Premier secrétaire de l'USFP

Les obsèques se sont déroulées en présence des conseillers de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali El Himma, Omar Azziman et Yassir Zenagui, du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, du ministre de l'Intérieur, Mohammed Hassad, du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Berkane, Abdelhaq Haoudi, et de plusieurs autres personnalités, ainsi que des proches du défunt et nombre de disciples de la Tariqa Boutchichia.

A signaler que les obsèques de Cheikh Hamza Ben El Abbas ont eu lieu jeudi à Madagh dans la province de Berkane. Après la prière d'Al-Asr et la prière du Mort à la mosquée de la Zaouia, la dépouille du défunt a été inhumée au mausolée de la Tariqa Qadirya Boutchichia, dans un climat de recueillement et de piété.

Dans ce message, Driss Lachguar, en son nom personnel et au nom des militants ittihadis, a présenté ses condoléances les plus attristées au fils du défunt Hamza Ben El Abbas, implorant le Tout-Puissant d'avoir le regretté en sa Sainte Miséricorde.

