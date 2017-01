Maroc: Hausse des débarquements de la pêche côtière et artisanale en 2016

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont élevés à environ 6,85 milliards de dirhams (MMDH) durant l'année écoulée, soit plus de 1,38 million de tonnes. Ils enregistrent ainsi une amélioration de 7% en termes de poids et de 4% en valeur par rapport à l'année 2015, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les débarquements des poissons pélagiques se sont établis à plus de 2,82 MMDH, contre 2,71 MMDH une année auparavant, soit une hausse de 4% en valeur, précise l'ONP dans ses dernières statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc pour l'année 2016.

Cette performance est attribuable à l'augmentation de la valeur des débarquements du sabre, du maquereau, du chinchard, des sardines, du thon et d'espadon respectivement de 36%, 30%, 11%, 6%, 6% et 2%, atténuée par les baisses accusées par les poissons bonite sarda (-34%) et anchois (-32%), rapporte la MAP qui cite l'Office.

Quant aux algues, leur valeur de débarquement a bondi de 42%, pour s'établir à plus de 91,6 millions de dirhams (MDH), grâce à une amélioration de 34% en termes de poids, relève l'ONP.

Pour leur part, les crustacés ont progressé de 12%, en valeur et en poids, à environ 293,32 MDH et 6.383 tonnes, ajoute la même source, notant que les débarquements des céphalopodes se sont accrus de 5% en valeur à plus de 2,21 MMDH.

En revanche, les coquillages ont chuté de 25% en termes de valeur pour s'établir à 3,23 MDH, en raison d'une nette baisse de 37% de son poids, indique l'ONP.

Concernant les échinodermes-oursins, leurs débarquements ont diminué de 13% en termes de valeur à 818.000 dirhams, et de 16% en poids.

La valeur du poison blanc a, quant à elle, baissé de 1% à 1,41 MMDH, tandis que son poids a régressé de 5% en poids.

Au niveau des ports, les entrées portuaires méditerranéennes se sont dégradées de 15% en termes de poids, et de 6% en termes de valeur à fin 2016 par rapport à la même période une année auparavant, se chiffrant à près de 379,24 MDH contre plus de 404,82 MDH.

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale de l'Atlantique ont, quant à eux, augmenté de 8% en poids et de 5% en termes de valeur à plus de 6,46 MMDH durant l'année 2016, contre 6,18 MMDH un an plutôt.