Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN 2017 - La RDC tient en échec la Côte d'Ivoire à Oyem

Les Léopards de la RDC ne seront pas les deuxièmes qualifiés en quarts de finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des nations dès la deuxième journée des poules, comme l'ont déjà fait les Lions de la Teranga du Sénégal dans le groupe B.

Les poulains du sélectionneur Florent Ibenge ont fait un match à égalité de deux buts partout avec les Éléphants de la Côte d'Ivoire, le 20 janvier à Oyem, en deuxième journée du groupe C. Mais pour cette rencontre qui a eu les saveurs d'une revanche lorsqu'on se souvient de la défaite de la RDC en demi-finale de la CAN 2015 en Guinée Équatoriale, Florent Ibenge a réussi à composer un onze de départ avec les absences de Zakuani et Nsakala blessés.

Le gardien de but Ley Matampi garde naturellement ses perches comme lors de la victoire de la première journée sur le Maroc. Pour sa première sélection, Jordan Ikoko prend le côté droit de la défense, alors que le titulaire de ce poste, Djo Issama est replacé à gauche. Marcel Tisserand et Merveille Bope forment la paire axiale de la défense. Au milieu de terrain, Jacques Maghoma et Chancel Mbemba sont positionnés en sentinelles devant la défense, avec devant eux Neeskens Kebano comme animateur de jeu. Le trio d'attaque est constitué de Mubele sur le côté droit, Junior Kabananga à gauche, et Dieumerci Mbokani, capitaine des Léopards, dans l'axe. Il y a donc eu des changements. Le sélectionneur Michel Dussuyer des Éléphants a également procédé à des changements. Sylvain Gbohouo est dans les buts. Dans le champ, on retrouve Serge Aurier, Éric Bailly, Wilfried Kanon, Franck Kessie, Adama Traoré, Cheik Doukouré, Serey Die, Wilfried Bony, Max -Alain Gradel et Wilfried Zaha.

Les Léopards effectuent une bonne entame de jeu, étant présents dans les premiers ballons. Et à la 10e minute, Kabananga hérite d'une rentrée de touche et met sur orbite Neeskens Kebano dont la frappe soudaine surprend le portier Sylvain Gbohouo. Un but à zéro pour la RDC. Les Ivoiriens se réveillent et tentent de s'installent dans le camp RD-congolais. Et à la 26e minute, Wilfried Bony égalise de la tête sur corner, concrétisant une légère domination après le but des Léopards. Mais deux minutes plus tard, soit à la 28e minute, Marcel Tisserand trouve Mubele sur le côté droit des Éléphants ; le centre du joueur d'Al Ahli Doha est catapulté de la tête par Junior Kabananga qui porte le score à deux buts à un pour les Léopards. C'est le deuxième but de l'attaquant d'Astana au Kazakhstan dans ce tournoi, lui qui avait déjà inscrit un but exceptionnel (retournée acrobatique) contre les Ivoiriens à Abidjan lors des qualifications de la CAN 2015.

Les Éléphants continuent de faire le siège des Léopards, mais sans trouver la faille. Deux buts à un, c'est le score à la fin de la première période. À la reprise, Michel Dussuyer lance Simon Deli à la place d'Adama Traoré. Les Ivoiriens jouent littéralement dans la moitié de terrain des Congolais. Serey Die s'ouvre le chemin de but à la 67e minute, après avoir éliminé un adversaire au milieu de terrain, sa frappe, légèrement détournée par Marcel Tisserand, trompe le gardien de but Matampi. À partir de ce moment, les Éléphants vont multiplier des assauts dans le camp RD-congolais. Pour muscler son milieu de terrain qui perd beaucoup de ballons,

Florent Ibenge effectue un double changement à la 71e minute. Il lance Mulumbu à la place de Jordan Ikoko et Remy Mulumba remplace Maghoma. Et à la 79e minute, Jonathan Bolingi Mpangi monte alors que Kabananga rejoint le banc des remplaçants. Du côté ivoirien, Salomon Kalou remplace Max-Alain Gradel à la 76e minute. Kalou va d'ailleurs donné de la frayeur aux Congolais avec un but non validé par l'arbitre zambien Janny Sikazwe. C'est presque sur les genoux que les Congolais finissent la partie. Toutefois, ils tiennent le score d'égalité qui, certes ne les qualifie pas encore en quarts de finale, leur permet d'avoir encore leur destin en main. En effet, la RDC compte 4 points et joue son dernier match contre le Togo de Claude Le Roy. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre, n'a engrangé que deux points. Le dernier match de poule contre le Maroc sera une « finale » pour les joueurs de Michel Dussuyer.