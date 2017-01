Nigeria: William Onyeabor - Une étoile s'est éteinte

L'énigmatique musicien électro-funk, le nigérian William Ezechukwu Onyeabor a tiré sa révérence, le 16 janvier, à l'âge de 70 ans à Enugu au sud-est du Nigéria.

Décédé paisiblement dans son sommeil après une brève maladie, William Onyeabor est parmi les premiers artistes à avoir opéré une synthèse entre les musiques électroniques et funk. William Ezechukwu Onyeabor refuse à l'époque les interviews et toute performance publique en ermite des studios. Entre 1977 et 1985, Onyeabor avait pourtant autoproduit neuf albums, tous enregistrés et pressés dans son propre studio de Wilfilms Ltd, à Enugu, avant de disparaître de la scène musicale. À l'époque, le Nigéria confirme son statut de vivier musical majeur de l'Afrique de l'Ouest.

Sa vie est une série d'énigmes et de mystères, jusqu'à la sortie d'une compilation de ses meilleurs titres en 2013 baptisée « Who is William Onyeanor ? » par Luaka Bop, une maison de disque américaine. Le label archiviste des musiques du monde, exhumait de l'oubli le chanteur, compositeur, producteur et homme d'affaires nigérian William Ezechukwu Onyeabor, étrange pionnier de la musique électronique africaine. Cette sortie couronnée de succès a été suivie, la même année, d'un documentaire de 30 minutes, « Fantastic Man », diffusé sur l'Internet. En 2014, des artistes comme Damon Albarn et Alexis Taylor avaient repris ses chansons sur scène dans une série de concerts en son hommage.

Contrastant avec l'instrumentation de ces artistes, les disques d'Onyeabor sont dominés par les synthétiseurs et une utilisation de l'électronique qui étonne encore aujourd'hui. Selon certains, William Onyeabor avait étudié le cinéma à Moscou pour d'autres, le droit à Oxford. D'après le label Luaka Bop, qui l'a salué, le 17 janvier, dans un communiqué de condoléances, le musicien aurait voyagé en Europe à la fin des années 1970 pour en savoir plus sur la production industrielle de disques et constituer sa propre unité de pressage et d'impression.

Après sa carrière musicale, William Onyeanor avait d'ailleurs continué à s'occuper d'affaires, investissant en particulier dans l'agro-alimentaire. Notable local, président du club de football des Enugu Rangers, ce chrétien de l'église Born Again ne voulait en tout cas plus entendre parler de musique. Au point de refuser toute participation aux différents concerts célébrant son hypnotique répertoire, par le biais d'un plateau du nom d'Atomic Bomb ! Who Is William Onyeabor ?, accueillant dans des salles et festivals internationaux des invités tels Damon Albarn, David Byrne, Sinkane, Ghostpoet, Alexis Taylor (de Hot Chip), Kele Okereke (de Bloc Party), Money Mark (des Beastie Boys) ou Pat Mahoney (de LCD Sound System).