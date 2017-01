Togo/Maroc: CAN 2017 - Le Maroc bat le Togo et se relance !

Journée importante et décisive dans le groupe C de la CAN 2017. La deuxième confrontation au… Plus »

Et pourtant, ce sont les Eperviers qui ont ouvert le score à la 5ème minute. Sur une contre attaque bien menée, Ayité va trouver Dossevi qui va croiser sa frappe pour tromper le gardien marocain. Les Marocains vont revenir dans la partie en égalisant par l'intermédiaire de Bouhaddouz à la 14e minute. Assomés par cette égalisation, les Togolais vont reculer dans leur moitié de terrain. Et sur un coup franc, Saiss va rependre le ballon de la tête à la 21è minute pour donner l'avantage aux siens. 2-1, score à la pause.

On attendait le Togo après son match correcte contre la Côte d'Ivoire lors de la première journée dans le groupe C de la CAN 2017. Mais les Eperviers ont déçu ce soir en perdant 3-1 contre le Maroc.

