Afrique: CAN 2017 - La Côte d'Ivoire ne gagne toujours pas !

Pas de vainqueur entre la RD Congo et la Côte d'Ivoire dans le premier match de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2017. Les deux équipes se sont séparées sur le score de deux buts partout.

Kebano ouvre le score à la 10ème min avant que Wilfried Bony n'égalise à la 26eme minute. 2 minutes plus tard, c'est Kabananga qui permet à la RD Congo de mener à nouveau au score. 2-1 à la pause. Et 2-2 au retour des vestiaires grâce à un but de Serey Die à la 67ème. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final.

Ce score n'arrange pas la Côte d'Ivoire qui devrait plutôt gagner après son nul contre le Togo. Par contre, la RDC fait une superbe opération et jouera sa qualification contre le Togo.