Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Florent Ibenge - « C'est un match nul qu'on prend »

RFI poursuit sa série de reportages sur le conflit entre les Pygmées et les Lubas, dans la province du… Plus »

La RDC garde la tête du classement du groupe C de la CAN 2017 avec quatre points. La Côte d'Ivoire avec deux points garde toujours ses chances de qualification.

« Le déroulement du match laisse un tout petit peu un gout amer. On aura pu mieux défendre vers la fin pour ne pas laisser revenir la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez aussi après ils ont eu énormément de possibilité sur coup de pied arrêté qui aurait pu être beaucoup plus dommageable pour nous donc finalement c'est un match nul qu'on prend, » a confié Florent Ibenge le sélectionneur des Léopards de la RDC à l'issue de la rencontre.

A Oyem, la Côte d'Ivoire a dû revenir deux fois à la marque pour ne pas finir bredouille face à une République Démocratique du Congo opportuniste. Wilfried Bony (26e) et Serey Dié (67e) ont répondu à la belle frappe de Neeskens Kebano (10e) et à la tête à bout portant de Junior Kabananga (28e).

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.