Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Kanon « C'est bon pour le moral »

La Côte d'Ivoire n'a pas pu l'emporter contre la RD Congo dans le premier match de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2017. Menée par deux fois, elle est revenue au score. Wilfried Kanon se contente de se résultat et espère que son équipe fera mieux contre le Maroc.

« Nous étions menés deux fois et nous sommes revenus au score deux fois. C'est bon pour le moral parce que nous avons été très déterminés. Ça n'a pas été facile parce que la RD Congo est une équipe vraiment coriace et vraiment physique et nous avons pu prendre un point. On continue à travailler pour voir ce que ça donnera. On espère faire un bon résultat contre le Maroc », a-t-il déclaré au micro de notre envoyé spécial à Oyem.