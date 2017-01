Cote d'Ivoire: Energies renouvelables - Un salon international prévu en Avril à Abidjan

L'ambassadeur du Royaume, S e m Abdelmalek Kettani, a honoré de sa présence ce petit déjeuner. Il a, de ce fait, salué l'organisation de ce forum, dont son pays est l'invité d'honneur. En outre, la France, l'Espagne, l'Allemagne et les pays de la sous-région prendront aussi part à cet évènement.

Au cours d'un petit déjeuner de presse ce vendredi 20 janvier, l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (Aienr) a fait part de l'organisation d'un salon international les 27, 28 et 29 avril 2007 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce, autour du thème: « Efficacité énergétique, énergie renouvelable et préservation de l'environnement ».

Initiative de l'Aienr en collaboration avec la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (Fenelec), ce salon, selon le président de l'Aienr, Edie Boraud, a pour objectif principal la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire il affirme que le projet intègre, par ailleurs l'environnement dans la dynamique du développement durable.

L'ambassadeur du Royaume, S e m Abdelmalek Kettani, a honoré de sa présence ce petit déjeuner. Il a, de ce fait, salué l'organisation de ce forum, dont son pays est l'invité d'honneur. En outre, la France, l'Espagne, l'Allemagne et les pays de la Sous-région prendront aussi part à cet évènement.

La promotion des technologies liées au secteur des énergies renouvelables de l'efficacité énergétique et de l'environnement, la sensibilisation sur les questions du changement climatique et du développement durable, la sensibilisation des populations sur la problématique de l'efficacité énergétique, promotion de l'investissement dans les secteurs de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Ce sont entre autres les attentes de ce salon qui impliquera des partenaires institutionnels (des ministères techniques), l'Association patronale des entreprises du secteur électrique de Côte d'Ivoire (Apesel-CI) et l'Union patronale des électriciens de Côte d'Ivoire (Upeci).

Pour cette première édition, il y aura une exposition internationale, des conférences débats, visites de sites, émissions radiophoniques et une soirée de gala.