Afrique: CAN 2017 - Le Maroc bat le Togo et se relance pour la qualification

Les Lions d'Atlas du Maroc se sont remis de leur défaite face aux Léopards de la RDC. Ils ont dévoré, le vendredi 20 janvier 2017 à Oyem, les Eperviers du Togo par trois buts à un, en deuxième journée du groupe C.

Au-delà du match, il s'agissait d'un face-à-face particulier entre un mentor Claude Le Roy et son poulain Hervé Renard, respectivement sélectionneur du Togo et du Maroc. Le premier a composé son équipe autour du capitaine Emmanuel Adebayor, actuellement sans club, mais qui s'est entrainé avec la réserve de Reims en France. Aussi a-t-on retrouvé sur l'aire de jeu le gardien de but Agassa, Alaixy Romao, Djene, Ouro-Akoriko, Bebou, Floyd Ayité, Serge Gakpé, Atakora Lalawele, Mathieu Dossevi et Laba Kodjo.Pour sa part, Hervé Renard a placé El Kajoui dans les perches, et dans le champ Hamza Mendyl, Da Costa, Mehdi Benatia, Romain Saiss, Fajr, Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa, Aziz Bouhaddouz, Dirar et El Kadouri.

Les Lions d'Atlas démarrent la partie dans le camp des Eperviers qui d'entrée de jeu optent de procéder par des contre-attaques. Et cela réussit aux Togolais en début de match. Sur une contre-attaque à la 5e minute, Laba Kodjo récupère une balle dans son camp et ravale les espaces avant de trouver Floyd Ayite qui décale Mathieur Dossevi. Et le milieu offensif de Standard de Liège trompe le gardien de but El Kajoui.

Mais la domination territoire est marocaine et elle se matérialise à la 14e minute. Sur un corner, Bouhaddouz égalise de la tête pour la sélection conduite par Hervé Renard. Les Marocains insistent et doublent la mise à la 21e minute. Une balle arrêtée de Romain Saiss trompe le portier togolais Kossi Agassa, gêné par des attaquants marocains.

Menés au score alors qu'ils menaient dans le premier quart d'heure de la partie, les joueurs de Claude Le Roy se projettent dans le camp adverse, mais les Lions d'Atlas tiennent bon et font montre de plus de maitrise technique. A la fin de la première période, le tableau d'affichache indique deux pour le Maroc et un pour le Togo, les Lions d'Atlas ont fait la différence sur des balles arrêtées.

A la reprise, les Marocains évoluent quelque peu en contre en leur tour. A la 60e minute, EN Nesyri remplace El Kadouri et inscrit son premier but avec les Lions d'Atlas à la 72e minute. Sur un contre, il s'échappe, arme sa frappe en dehors de la surface de réparation et mystifie Kossi Agassa.

Au coup de sifflet final de l'arbitre malien Keita, le score de trois buts à un est favorable aux Lions d'Atlas du Maroc qui se relancent dans ce groupe C pour la qualification en quarts de finale. Et c'est le maître Claude Le Roy qui s'efface devant son élève Hervé Renard au terme de ce face-à-face.

La dernière journée sera une finale pour toutes les quatre équipes, notamment la RDC qui est premier avec 4 points, devant le Maroc avec trois points. Avec deux points seulement en deux rencontres, la Côte d'Ivoire jouera sa qualification contre le Maroc qui n'aura besoin qu'un match nul pour se prétendre disputer les quarts de finale. Avec un point et n'ayant pas vraiment son destin en main, le Togo peut également se retrouver en quarts de finale en cas de victoire sur la RDC et de défaite de la Côte d'Ivoire face au Maroc.