Cameroun: Crise anglophone - L'incertitude gagne du terrain à Kumbo

Suite à la rupture du dialogue le 17 janvier dernier, cette rencontre a été annulée. Un arrêté du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (Minatd) a dissout le consortium de la société civile anglophone la veille d'une rencontre «cruciale» pour certains. En attendant de connaître l'issue de cette «crise», les villes mortes continuent dans cette localité. Les élèves n'ayant pas pu regagner le chemin de l'école. Il est important de rappeler que comme à Bamenda, Buea et Limbe, c'est depuis le 16 janvier 2017 que les villes mortes ont repris à Kumbo.

Comme lui, les parents du jeune Blaise Fontenyuy, 12 ans, élève en classe de 6ème (Form one) au Choffe Memorial Baptist collège de Kumbo et ceux de Kiven Kelmet, 13 ans, élève en classe de sixième (Form one) au Government Bilingual High School de Kumbo, sont eux aussi inquiets. Tous attendaient de connaître l'issue des négociations prévues entre les syndicalistes, membres du consortium et le gouvernement ce jour (18 janvier 2017, Ndlr).

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.