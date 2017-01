Cameroun: Au tribunal - Traduit en justice pour escroquerie foncière

Selon le conseil du prévenu, la présence de Sieur Mbarga Onana est indispensable pour la suite des débats, puisqu'il était présent et acteur dans la matérialisation des faits. S'appuyant sur l'absence du sus nommé, le conseil de la défense demande un renvoi, question d'assigner le nommé Mbarga Onana à comparaître. Argument rejeté par l'accusation qui dénonce le camp adverse de faire du dilatoire. Prenant acte des arguments présentés de part et d'autre, le juge en charge du dossier demande la poursuite des débats.

Il est environ 14h mercredi 17 janvier 2016 au tribunal de première instance (Tpi) centre administratif de Yaoundé, lorsque le prévenu est appelé dans le box des accusés pour répondre des faits d'escroquerie foncière et abus de confiance. Après réception du serment par le greffier, la phase de débats peut alors commencer. Prenant la parole en première intention, l'avocat de Michel Mba, mis en cause dans cette affaire, réclame la présence d'un second prévenu absent à la barre.

