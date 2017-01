Sénégal: CAN 2017 - Pape Alioune Ndiaye a repris la course

Parmi les pays ayant déployé des soldats en Gambie, figurent le Nigeria, mais aussi et surtout le… Plus »

"Nous sommes tous dans le même bateau et ils sont assurés de notre soutien", a par ailleurs ajouté celui qui jouait les doublures de Pape Ndiaye Souaré blessé et forfait pour la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).

A la fin de la séance d'entraînement, l'arrière gauche Saliou Ciss et l'attaquant Famara Diédhiou se sont prêtés aux questions des reporters présents. Tous les deux ont déclaré leur envie de jouer et se tiennent prêts à prendre le relais, si le coach (Aliou Cissé) fait appel à eux.

Le milieu de terrain sénégalais Pape Alioune Ndiaye, absent du match Sénégal-Zimbabwe de jeudi (2-0) pour cause de blessure, a repris la course ce vendredi au stade de Bongoville, où se sont entraînés les remplaçants de la rencontre comptant pour la 2-ème journée de la poule B, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

