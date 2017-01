Congo-Kinshasa/Gabon: CAN Gabon 2017 - Les Léopards passent de justesse à côté d'une victoire (2-2)

La deuxième sortie de la RDC à la Can Gabon 2017 a vécu ce vendredi 20 janvier, contre la Côte d'Ivoire. Un match riche en buts, soldé par un score de parité (2-2). Les Léopards sont passés de justesse à côté d'une précieuse victoire, qui aurait propulsée Florent Ibenge et ses poulains directement en quart de finales. Qu'à cela ne tienne, rien n'est perdu pour les Congolais qui sont en bonne position avec 4 points (+1). Les Léopards jouent la qualification mercredi 24 janvier face aux Eperviers du Togo.

Contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire, Florent Ibenge a aligné une équipe technique, marqué par la titularisation de Neeskeens Kebano dans la distribution du ballon, alors qu'il était à la touche au premier match. Le milieu de terrain de Fulham (Angleterre) a évolué en compagnie de Merveille Bope et Jacques Mangoma. A la défense, face au vide créé par l'indisponibilité de deux arrières latéraux gauche : Fabrice N'sakala blessé, et Joyce Lomalisa suspendu, Florent Ibenge a joué sur Djo Issama, qui est passé à gauche, laissant son couloir droit à son remplaçant, Jordan Ikoko. Dans l'axe, il a placé Marcel Tisserand et Chancel Mbemba. Enfin, au devant : Junior Kabananga à gauche, Firmin Mubele Ndombe à droite et Dieumerci Mbikani à la pointe.

Film du match !

Aussitôt après le coup d'envoi de l'arbitre zambien, la République Démocratique du Congo donne une première alerte dans la défense ivoirienne. Junior Kabananga envoie une balle en profondeur pour Mubele Ndombe, mais l'arbitre assistant signale une position litigeuse. L'on joue la 2ème minute, et on ignore encore que ça sera le tout premier match de cette Can riche en buts. A la 6ème minute, un joueur ivoirien, Zaha c'est son nom, déborde sur le couloir droit, tente un long centre, mais le ballon file en sortie de but. Alors que les deux équipes s'observaient encore, la RDC trouve une rentrée de touche que Junior Kabananga va bien exploiter avant de servir Kebano pour l'ouverture du score à la 9ème minute. Le match ne fait que commencer. Les Léopards dominent logiquement les 20 premières minutes. Les Eléphants reviennent dans le jeu à la 21ème minute par cette tête de Wilfried Bony sur un centre de Serge Aurier qui va passer juste à côté de la cage. A la 24ème minute, Serge Aurier envoie de nouveau un centre que Jordan Ikoko va sortir en corner.

Finalement, c'est à la 26ème minute que les Eléphants vont égaliser d'une coupée trajectoire de Wilfried Bony. Mais hélas ! La joie des Ivoiriens n'aura duré que 3 minutes, car Kabananga va redonner l'avantage à la RDC. Il reprend lui aussi de la tête un joli centre de Firmin Mubele. En octobre 2014, lorsque la RDC battait la Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët Boigny, à Abidjan (4-3), c'est Kebano qui avait ouvert le score, et Kabananga marquait le deuxième but d'une superbe retourné acrobatique. L'on croyait alors au même scénario.

A la 40ème minute, sur une balle arrêtée, Serge Aurier encore et toujours lui, envoie une frappe instantanée captée par le portier congolais. Dans la foulée, Mantampi va encore s'imposer sur une action dangereuse des Ivoiriens. Peu avant la pause, c'est Mbokani qui va s'échapper bel d'un hors-jeu, avant de buter devant le gardien Gbohouo. Ceci sera l'unique action du tout grand attaquant congolais tout au long de ce match. Mbokani n'a été que l'ombre de lui-même. 2 buts à 1, c'est le score à la pause.

Les Ivoiriens à la 2ème période...

A la reprise, les Ivoiriens passent à côté de l'égalisation à la 48ème minute. Le nouvel entrant Deli reprend de la tête un coup franc de Gradel. Matampi, battu, voit le ballon passer à côté de sa cage. Les Ivoiriens deviennent plus mordants. Les Congolais commencent à courir derrière la balle. Une domination qui n'empêche pas Mubele de se promener en patron tout seul dans le camp adverse, en lâchant une frappe au-dessus de la barre transversale. A la 58ème minute, coup franc de Kebano, Tisserand reprend de la tête mais il ne cadre pas. De l'autre côté, Doucoure réplique par un tir fument, Matampi capte en deux temps. 65ème minute, Mubele déboule sur le coté droit mais sa tentative de transmettre le ballon à Mbokani échoue. Le gardien ivoirien capte le ballon. Pendant ce temps, Florent Ibenge opère deux changements : Mulumbu prend la place de Jordan Ikoko, et Remy Mulumba monte à la place de Magoma. L'égalisation des Ivoiriens intervient finalement à la 66ème minute, Die envoie une frappe que Matampi va bien suivre, avant de voir Kabananga la déviée jusqu'au fond du filet.

Du reste, le sélectionneur ivoirien lance Kalou à la place de Gradel. La partie est relancée. Florent Ibenge lui fait entrer Bolingi à la place de Kabananga. Les Ivoiriens contrôlent bien le ballon. Il y aura trois minutes de temps additionnel.

A la 91ème, Salomon Kalou marque, mais l'arbitre de touche soulève son drapeau. Il est hors-jeu. Et, c'est la fin du match. Le champion en titre n'a pas gagné, la RDC non plus.