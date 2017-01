Congo-Kinshasa: Digue !

opinion

Disert, le dictionnaire définit la digue comme une levée de terre, de pierre, des bois... , pour contenir les eaux d'un fleuve, d'un torrent, d'un lac et contrer le flot de la mer.

C'est aussi un obstacle de ce qu'on oppose à ce qu'on juge excessif, nuisible et dangereux. A comprendre ce qui se passe au Centre Interdiocésain, on se rend à l'évidence qu'il y a contradictions au sein d'une plateforme qui s'enchevêtrent sur d'autres contradictions créées par d'autres plateformes, déclarations sur déclarations et, enfin, menace contre menace, au point de constituer un cocktail molotov, capable de produire de déflagrations aux conséquences incalculables. En effet, c'est hier, chez les Evêques, que devrait se tenir l'assemblée plénière, pour permettre aux parties prenantes de se fixer une fois pour toutes, sur le mode de désignation du Premier ministre, s'il faut que le Rassemblement présente 5 candidats à la sanction du Chef de l'Etat, au regard de son pouvoir discrétionnaire, ou s'il faut s'en tenir aux termes de l'Accord du 31 décembre 2016, qui soutient que c'est le Rassemblement qui désigne le Premier ministre.

Là-dessus, aucune des parties n'entend lâcher du leste. Pareil aussi à propos de la composition du Conseil National de Suivi. Si le Mouvement de Libération du Congo (MLC) et ses Alliés du Front pour le Respect de la Constitution, FRC, ont concédé le poste de président, parce qu'attribué à Etienne Tshisekedi, c'est plutôt une guéguerre interne qui s'invite à la fête et la gâche, en même temps. Eve Bazaïba est en colère contre un autre cadre du MLC, Ramazani Baya, qui veut prendre un morceau. Il y a aussi la majorité présidentielle qui se plaint, de se voir minoré, avec 4 postes sur les 28 prévus, pour le fonctionnement du Conseil National de Suivi. D'ailleurs, rien n'a été dit s'il va falloir que le Premier ministre se présente à l'Assemblée nationale pour son investiture, ou si celle-ci se passera devant le Conseil National de Suivi.

Le débat, qui n'a pas encore éclaté au grand jour, se passe dans certains salons. Par ailleurs, faute pour les parties, dont les uns ont failli, pour n'avoir pas organisé les élections dans les délais, et les autres, pour ne les avoir pas gagnées, les Evêques ont décidé de clôturer les travaux ce samedi. Ils considèrent que les acteurs politiques ne veulent, manifestement, pas faire preuve d'humilité, pour trouver un consensus. Heureusement que tel ne sera pas le cas. La sagesse du Président Sassou Nguesso a semblé tempérer les ardeurs des évêques. Ainsi donc, la plénière se tient aujourd'hui, et la clôture le sera à une date à fixer. Qu'-a-t-il dit aux Evêques, pour que ces derniers temporisent ? C'est qu'ils sont une digue. Sassou a trouvé le mot.

Et, comme tel, ils ne peuvent pas céder. Mais, plutôt faire en sorte que les acteurs politiques parviennent au consensus, sans lequel la tempête ou le flot peut arriver à tout moment et créer le désastre au pays. Outillé dans l'art des négociations, Sassou Nguesso a aussi dit aux Evêques, qu'ils avaient la mission comparable à celle d'un barreur en pleine manœuvre d'accostage. Il n'a que faire de la distraction ou de tout autre désagrément, mineur, susceptible de faire chavirer le bateau. Par contre, il doit maintenir le cap. C'est sa dextérité qui fera en sorte que ni le navire, ni la cargaison, encore moins les passagers ne puissent se perdre. Qu'attendre maintenant ? Et, pendant combien de temps durera encore les tractations politiques au Centre Interdiocésain ? Seul, le Dieu de toutes grâces, puisse illuminer les cœurs des parties prenantes, pour les amener à vite conclure, dans l'intérêt du peuple Congolais.