Congo-Kinshasa: 40 jours après sa mort - Charles Mwando Nsimba reste présent dans la mémoire des congolais !

Ils étaient tous présents à la messe d'action de grâce à l'occasion du 40ème jour du décès du Député National, Charles Mwando Nsimba à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe.

Ils, ce sont les personnalités politiques et sociales de toute tendance. Parmi eux, les membres du gouvernement, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, des députés nationaux, sénateurs, etc. L'on a noté également la présence des plusieurs opposants dont Joseph Olenghankoy, Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi Okongo, etc.

Ils sont venus non seulement soutenir la famille politique et biologique du Patriarche Charles Mwando Nsimba, mais aussi dire leur reconnaissance à l'égard de cette icône qui a donné toute sa vie pour défendre la démocratie, le respect des textes légaux, et le droit de l'homme. Cet homme qui a tout donné pour son pays méritait bien cette marque de considération. Le Patriarche Mwando, alors premier Vice-président de l'assemblée nationale a accepté d'abandonner le luxe pour exiger du Président de la République le respect de la Constitution. En clair, l'homme a sacrifié toute sa jeunesse au bénéfice de la République Démocratique du Congo.

Une messe d'action de grâce a été dite hier, vendredi 20 janvier 2017 à l'occasion du 40ème jour depuis la disparition du patriarche Charles Mwando. C'était en la paroisse Sacré-Cœur de la commune de la Gombe à Kinshasa. Dans une paroisse pleine comme un œuf, les amis et connaissance ainsi que les membres des familles politiques et biologiques de l'illustre disparu ont manifesté, une fois de plus, leur attachement et reconnaissance envers celui qu'on a appelé patriarche. Tout a commencé par la présentation de sa biographie qui a démontré clairement que l'ancien Président du G7 a sacrifié toute sa vie à la politique de son pays, la République Démocratique du Congo. Aussi, il a été révélé que Charles Mwando Nsimba était un homme de grand cœur, un homme social, un homme de partage et surtout honnête. Dans son fief, c'est-à-dire à Moba, dans l'ex-province du Katanga, ses œuvres de charité sont énormes. Il a eu à construire des écoles, chapelles, hôpitaux, ... au bénéfice de ses électeurs. Le Patriarche aurait pesé de tout son poids pour que la question liée à l'électricité dans son fief soit résolu, chose qui fut fait car aujourd'hui Moba reste un territoire lumineux.

Dans son exhortation, l'officiant du jour a commencé, lui aussi par vanter les mérites du patriarche. Il axé son message sur la gestion du temps. Dans son court message, cet homme en soutane a fait savoir que l'aide de Dieu est très importante dans la gestion du temps. Puisant son message dans le livre de Mathieu, chapitre 13, l'officiant du jour pense que les uns et les autres devront demander l'aide de Dieu pour arriver à bien gérer le temps. Après cette messe d'action de grâce, les interviews de ses proches démontrent clairement que Mwando Nsima était un grand homme. Tout le monde retient des bons souvenirs de lui. Certains parlent d'un grand cœur, les autres d'une grande personnalité, et les autres encore d'une grande capacité d'écoute. En gros, il faut reconnaître que le Patriarche Charles Mwando Nsimba a su marquer positivement son séjour sur cette terre des hommes. Un verre d'amitié a été partagé à la fin de cette grande messe d'action de grâce. Que son âme repose en paix !