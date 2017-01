Congo-Kinshasa: Accidents de circulation - N'sele - La population dénonce l'inconscience professionnelle des chauffeurs

S'il est un fait qui devient permanent dans la Ville de Kinshasa, c'est la multiplicité d'accidents de circulation.

Pas moins de trois cas par jours sont enregistrés sur la route qui conduit à Kinkole, un quartier touristique de la Capitale congolaise. Hier, en début d'après midi, un conducteur d'une voiture communément appelée kecth, dont l'importation était autrefois interdite par Justin Kalumba, ministre de transports de l'époque, a fini sa course sur une mère de famille. Le fait s'est produit hier, vendredi, 20 janvier 2017, à Makanza, un des quartiers de la Commune de la N'sele. L'auteur a pris la poudre d'escampette. Jusqu'à ce que les fins limiers de La Prospérité aient quitté le lieu, la Police était à ses trousses. Les nouvelles reçues dans la soirée indiquent qu'il est porté disparu. Les habitants du quartier, le médecin, ses collègues automobilistes déplorent son comportement malsain et son manque de conscience professionnelle.

Un chauffeur de taxi, communément appelé KECTH, a fini sa course sur une dame. Celui-ci s'en est allé, laissant la victime gisant par terre. C'était le vendredi, 20 janvier 2017, aux environs de 13 H que cela s'est produit au quartier Makanza, dans la commune de la N'sele, non loin du terrain de la RVA. Le chauffeur a été poursuivi par les agents de l'ordre sans succès. Jusqu'aux dernières nouvelles, l'intéressé n'a pas été retrouvé. Par ailleurs, la victime a été acheminée à la Clinique «Promedice». Reçu aux urgences, la victime a été soumise aux soins intensifs. Sortant de la Salle des soins, son médecin traitant a déclaré aux témoins: «Sa blessure est moins grave et sa vie est préservée. Ce qui est inquiétant, c'est que la patiente a perdu la mémoire, parce qu'elle ne reconnait pas tout ce qui se passe. Le Docteur Mwamba a poursuivi en disant: « C'est une situation récurrente. Les chauffeurs manquent de conscience lorsqu'ils sont à bord des engins. Ils ne connaissent pas le code de la route, au regard de ce qui se passe au jour le jour dans la capitale, alors que les chauffeurs sont sensés passer par de centres d'apprentissage ».

Sur le lieu de l'accident, la population a dénoncé l'action barbare de ce conducteur. En principe, c'est un acte qui doit être puni par la loi une fois que ce chauffeur est arrêté. Il est important que la personne reconnaisse sa faute et assume sa responsabilité, comme l'a dit le commandant KEN du poste de la police d'intervention Bongomingi. Un membre de la famille de la victime s'est plaint du fait que l'auteur étant humain, devrait être sensible à la vie qui a subi le préjudice. « Fuir, c'est de l'irresponsabilité et ça ne résout aucun problème », a-t-il indiqué. Son collègue, à bord de sa voiture, a réagi en ces termes: «C'est la population qui serait à la base de sa fuite. Car, il a peur de voir son outil du travail être soit endommagé, soit être brûlé, suite à la brutalité des petits voleurs qui en profitent. En plus, sachant que le véhicule ne lui appartenait pas, la meilleure solution était de s'égarer". Humainement, prendre la poudre d'escampette est criminel et sans solution.