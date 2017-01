Madagascar: DG Météo - La météo de proximité en marche

Répondant aux besoins technologiques actuels, les équipements remis à la météo malgache vont grandement aider à permettre une parfaite adaptation.

Obstacles à une meilleure prévention des risques liés aux changements climatiques, l'insuffisance de matériels et équipements des stations météorologiques des régions seront en partie résolus avec le geste de la République de Corée envers la direction générale de la météorologie.

Le manque de matériel constitue l'une des plus grandes difficultés de la météo malgache. Notamment, dans la prévention des risques et catastrophes pouvant être provoqués par les aléas climatiques. Ces derniers étant de plus en plus présents dans la Grande Ile. Le tarissement des fleuves et rivières des Hautes Terres centrales et l'inondation dans le Sud constituent de parfaites illustrations. Des évènements pouvant être détectés à temps avec les bons équipements. Ce qui pourrait sauver des vies, mais surtout limiter les dégâts. Le don de matériels effectué par la République de Corée du Sud à la direction générale de la météorologie tombe dans ce cas à point nommé. Évalués à environ 100 000 dollars, les « dons en matériels et équipements devraient permettre une amélioration de la capacité du gouvernement malgache à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques » selon le chargé d'Affaires de la République de Corée. Des propos qui témoignent de la volonté de ce pays « ami de Madagascar » d'après le ministre des Transports et de la Météorologie de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Résilience. Prévue dans le plan national de développement de Madagascar, la météo de proximité serait l'un des outils permettant de mettre en place la politique de résilience face aux changements climatiques. Une politique qui pourrait se réaliser actuellement, du moins petit à petit, avec la réception des dons émanant de la République de Corée. Entrant dans le cadre « du programme sur le renforcement des capacités de la direction générale de la Météorologie pour la fourniture de projection climatique et d'avis d'alerte précoces aux phénomènes extrêmes au niveau des régions et districts », cette initiative permettrait de doter toutes les stations des districts « de matériels informatiques, de connexion internet et d'équipements de précision ». Ces derniers répondant aux besoins technologiques actuels d'un côté et des attentes de la direction générale de la Météorologie de l'autre devraient donc aider les responsables auprès de ce département à faciliter le processus d'adaptation, surtout à l'endroit des populations locales.