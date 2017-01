Madagascar: Guide du week-end - Du jazz et du blues avec Johnny Bass & co au BC Blues Premium

Accompagné de Mbossa à la basse, Tiana Kely au clavier et à l'accordéon, Titi au saxophone et Doda comme à la batterie, l'artiste fera voyager le public dans le temps. Ceux qui se sentent d'humeur pour chanter et jouer les stars le temps d'une soirée pourront monter sur la scène qui sera ouverte au public toute la soirée. Comme au BC blues, la devise est de satisfaire toute la clientèle, la formule karaoké tient également toujours. Ouvert depuis peu, le BC Blues Premium Antaninarenina offre diverses prestations et est ouvert 7/7 et mettra désormais à l'affiche des artistes connus pour son cabaret de samedi.

