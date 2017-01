Madagascar: Henri Ratsimbazafy - Sortie DVD, concerts... la route continue !

Henri Ratsimbazafy n'a pu se faire à l'idée de quitter définitivement la scène. Suite à sa collaboration avec Fetoo, le crooner, cette année, sera donc très présent.

Ne pas attendre qu'il ne soit plus là pour lui rendre hommage ! Pour tout ce qu'il a donné et tout ce qu'il a fait pour le monde artistique, l'équipe de Fetoo a décidé de mettre sous les feux des projecteurs Henri Ratsimbazafy. Ce monument de la musique qui compte plus d'un demi-siècle de carrière à son actif. « Notre collaboration a commencé en décembre, lors de ce concert au CCEsca ». L'évènement a été filmé afin d'en faire un DVD. Hier, « Mamy ny miaina » a été présenté officiellement. Composé de 29 titres et deux titres bonus, ce DVD est désormais disponible dans tous les points de vente. « La sortie de cet opus était la première étape. Aujourd'hui, on se consacre à sa promotion ».

Dès le mois de février, Dear Henri remontera donc sur les planches. Un cabaret ainsi qu'une téléréalité sont également prévus prochainement. Le plus grand évènement pour cette année reste néanmoins ce concert au Palais des Sports. « Ce ne sera pas un spectacle quelconque. Il y aura plusieurs autres artistes, pas seulement de sa génération, mais des groupes et chanteurs d'aujourd'hui qui pourraient venir de divers horizons musicaux. Ces invités-là interprèteront les compositions du crooner, non pas de la manière dont il les chante, mais selon leur feeling », explique les organisateurs. Il y a quelques années, Dear Henri a effectivement annoncé qu'il permettait à tous ceux qui le souhaitent d'utiliser ses titres et de les interpréter. Le moment venu, on aura peut-être droit à une reprise de « Fony aho » version roots, ou à un « Rehefa tia » très rock... En tout cas, tout est permis !