Madagascar: Vivo Energy Madagascar - Poursuite des actions d'appui à l'éducation

La responsabilité sociétale est une des valeurs de Vivo Energy Madagascar, l'entreprise qui distribue les carburants et les lubrifiants Shell

Vivo Energy Madagascar poursuit ses actions citoyennes. La dernière en date a été la remise d'un don de matériels scolaires à des écoles primaires. Il s'agit plus exactement de six écoles de la Commune rurale d'Anosiavaratra qui ont reçu des tables-bancs de la part de Vivo Energy Madagascar. La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu à l'Ecole primaire publique de Lazaina en présence du chef ZAP. En tout, les 1965 élèves des six écoles de la commune bénéficieront des 185 tables-bancs.

Large éventail. Ce geste traduit, en tout cas, la volonté de Vivo Energy de considérer l'éducation comme partie intégrante de sa politique de responsabilité sociale. Faut-il, en effet rappeler que Vivo Energy développe activement un large éventail de programmes éducatifs. Un grand nombre d'entre eux sont destinés aux enfants et aux jeunes afin de favoriser de bons résultats scolaires et l'apprentissage.

« Vivo Energy Madagascar est fière d'avoir pu concrétiser cette initiative ayant pour principal objectif l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Madagascar à travers des dons de matériel et la mise en place d'un environnement éducatif adapté dans les écoles ». a-t-on notamment déclaré au cours de cette cérémonie. Pour rappel, Vivo Energy Madagascar a déjà effectué un certain nombre d'actions sociales en faveur de l'éducation. On peut citer, entre autres, la rénovation du centre préscolaire de l'EPP Ambodin'Isotry au mois de novembre dernier, et la réhabilitation de la bibliothèque du Lycée moderne d'Ampefiloha en décembre dernier.