Madagascar: Après les belles paroles, le temps de l'action

Ces derniers ont donné l'impression de laisser traîner les choses. Ces derniers jours, c'est contraints et forcés qu'ils ont dû réagir. La menace d'une coupure d'eau totale à Antananarivo les a poussés à prendre des mesures radicales. L'ouverture du barrage de Tsiazompaniry a permis d'alimenter le lac de Mandroseza. Pour montrer qu'une page est tournée, cette annonce de la dissolution du comité d'administration de la société nationale et de son directeur général veut préfigurer une véritable politique de redressement. Pour l'instant, l'opinion est plutôt circonspecte devant cette mesure qui se veut spectaculaire. C'est à l'aune des actions qui vont être menées par la suite que l'efficacité de cette décision va être jugée. Le temps des belles paroles est terminé, il est temps d'agir.

Il est loin l'époque de la douce euphorie née après le sommet de la Francophonie et le retour de la réunion des bailleurs de fonds à Paris. La réalité a vite eu raison des belles promesses faites à ce moment-là. Le chef de l'Etat lors de ses tournées en province faisait miroiter un avenir radieux avec la réalisation de nombreux projets que pourraient permettre les milliards de dollars promis. Le délestage a très vite amené le régime à plus de modestie. Les conditions climatiques très défavorables ont poussé la Jirama à avoir recours plus que de raison aux centrales thermiques pour satisfaire le besoin en électricité des consommateurs. Les milliards d'ariary nécessaires pour cela n'ont pas été accordés par le grand argentier garant de l'orthodoxie financière. Le délestage a pris encore plus d'ampleur et les récriminations des consommateurs n'ont eu aucun effet sur le comportement des dirigeants.

