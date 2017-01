Madagascar: Visites d'Erdogan et de Pietro Parolin - Lutte d'influence entre musulmans et catholiques

A cet effet, un forum écnomique se tiendra à Antananarivo. Le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin visitera Madagascar du 26 au 30 janvier de ce mois-ci. Cette visite entre aussi dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Madagascar qui aura lieu au stade de Mahamasina et à l'Amphithéâtre « Antsa » des sœurs de Mandrimena. Avec ces visites du président turc, un pays musulman et d'un haut responsable du Vatican, on a l'impression que l'on assiste à une lutte d'influences entre catholiques et musulmans dans le pays du « moramora ». Outre, ces deux personnalités, l'année 2017 sera aussi marquée par la visite de la princesse Maha Shackri Siridhor, sœur du roi de Thaïlande Bhumibol ainsi que du ministre chinois des Affaires Etrangères Wang Yi.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.