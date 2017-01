Madagascar: Vie estudiantine - Les étudiants camerounais très actifs socialement au pays

Comme à leur habitude, les étudiants originaires de Cameroun organisent la 17e édition des semaines culturelles à Madagascar.

Une initiative qui entre dans le cadre de la promotion de leur culture mais surtout de renforcement des liens d'amitié avec le pays hôte. Se déroulant du 03 décembre 2016 au 21 janvier 2017, l'évènement est également l'opportunité pour les populations des deux pays de se découvrir et de se connaître un peu plus. Ainsi, différentes activités ont été organisées pour marquer ces liens à raffermir. Entre autres, des rencontres sportives, des activités à caractère social et culturel (exposition de tenues vestimentaires, des mets et épices camerounaises, connaissance de l'histoire du Cameroun, des us et coutumes ainsi que des figures emblématiques).

Ces dernières entrant dans le cadre du volet social de l'association des étudiants camerounais à Madagascar et qui constituent l'un des grands axes prioritaires des actions menées par ses étudiants. Il est à rappeler que ladite association a procédé ultérieurement, le 10 décembre dernier, à une journée de sensibilisation et de distribution de compléments alimentaires au profit de plus de 1 500 enfants des « fokontany » d'Ambatoroka et d'Ambodihady. Une initiative qui témoigne de la gratitude de ses étudiants envers le pays hôte et de ses habitants. Une marque d'amitié profonde qui s'amplifie d'année en année. Et les propos de l'actuel président Tsafack Pacôme de ladite association l'ont affirmé « ... la solidarité et l'entraide sont pour nous la meilleure façon d'apporter notre part de contribution au développement du pays ».