Madagascar: Le régime une fois de plus à la croisée des chemins

La mesure se veut spectaculaire et est certainement destinée à frapper les esprits. En procédant à la dissolution du conseil d'administration de la Jirama, en limogeant son D.G. et en nommant un administrateur délégué à sa tête, le chef de l'Etat et le gouvernement veulent montrer qu'ils veulent faire table rase du passé et faire repartir la société nationale sur de nouvelles bases.

Cette mesure ne peut cependant effacer toutes les erreurs de gestion qui se sont accumulées durant plusieurs décennies. On ne peut faire fi du manque de prévoyance de nos dirigeants qui n'ont fait aucun investissement productif et ont préféré se tourner vers des fournisseurs privés pour satisfaire la demande des consommateurs. Ce sont les pratiques de nos dirigeants qui sont pointées du doigt et qui ne peuvent pas être effacées d'un seul coup après cette décision prise sous la pression des événements. Les bailleurs de fonds ont bien sûr été très présents tout au long de cette crise et ont poussé ces derniers à la roue. Il est maintenant intéressant de voir la suite qui sera donnée à ce coup de balai.

On ne sait pas s'il ne s'agit que de la poudre aux yeux ou du début d'un véritable processus de redressement de la société nationale. Personne ne connaît pour l'instant la stratégie qui sera utilisée. De nombreux effets d'annonce ont eu lieu auparavant, mais on n'a jusqu'à présent rien vu venir. Aujourd'hui, le régime doit faire face à tous les problèmes qu'il n'a pas su anticiper. C'est l'occasion pour lui de changer totalement son mode de fonctionnement. Il est peut-être temps de revoir toute sa politique et de penser véritablement au redressement de la nation.

Sur le plan international, c'est bien sûr l'investiture officielle de Donald Trump, le 45e président des Etats-Unis qui éclipse tous les événements de cette semaine. Le chef d'Etat le plus controversé de ces dernières années a pris officiellement ses fonctions, hier soir. Le Moyen-Orient continue toujours à retenir l'attention à cause de la difficile sortie de crise en Syrie et en Irak. L'installation du président élu Adama Barrow à Banjul, capitale de la Gambie, ne s'est faite qu'après une intervention militaire des pays de la CDAO. En France, on attend avec intérêt le scrutin du premier tour de la primaire de la gauche qui va avoir lieu demain. Les amateurs de football sont rivés sur leur écran de télévision pour suivre les matches de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon.

Donald Trump est entré en fonction. Donald Trump a officiellement pris ses fonctions hier après une cérémonie très protocolaire. Près de 700.000 personnes sont venues assister à sa prestation de serment. Néanmoins, de nombreux manifestants ont tenu à manifester leur désaccord avec ce président qui n'a pas cessé de provoquer des controverses tout au long de sa campagne électorale. Cependant, aucun incident ne s'est produit tout au long de cette journée et le 45e président des Etats-Unis et son épouse ont fait leur entrée hier soir à la Maison Blanche.

La primaire de la gauche, événement politique marquant. Qui des sept candidats qui se présentent demain aux suffrages des électeurs vont s'affronter lors du deuxième tour de dimanche prochain ? Chacun d'entre eux a essayé d'être convaincant lors des trois débats qui ont eu lieu. Emmanuel Valls, Arnaud de Montebourg et Benoît Hamon sont , disent les observateurs, les favoris du scrutin, mais il faut attendre les résultats demain soir pour connaître le verdict des urnes.

Le régime du président Hery Rajaonarimampianina est une fois de plus à la croisée des chemins. Il est aujourd'hui poussé dans ses derniers retranchements et doit prendre des décisions exemplaires pour sortir le pays de la crise profonde qu'il traverse. L'avenir, dit-on, n'est pas encore écrit. Les citoyens attendent de voir ce que le chef de l'Etat et ses collaborateurs vont faire pour cela.