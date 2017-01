Madagascar: SNU - Vers le renforcement des actions dans le pays

Le premier ministre (premier plan, au centre) et deux autres membres du gouvernement ont fait le déplacement à Tolagnaro à l'occasion de la retraite des agences du SNU.

La situation humanitaire due aux facteurs climatiques dans le Sud de Madagascar demeure au cœur des préoccupations des agences du Système des Nations Unies (SNU), et ce, parallèlement à d'autres priorités, tout aussi essentielles dans le cadre du développement durable à Madagascar.

« Les préoccupations dans le Sud, touché par la sécheresse et subissant les conséquences humanitaires, restent au cœur de notre engagement. Le plan de résilience qui a été élaboré avec l'appui du Système des Nations Unies reste une boussole qui guide nos interventions en faveur de la résilience et du développement des régions du Sud », a affirmé Violette Kakyomya, coordonnateur résident du système des Nations Unies, à l'occasion de la clôture des deux jours de retraite des agences du SNU à Madagascar qui s'est tenue à Tolagnaro et qui s'est achevée, hier.

Mobilisation de ressources. Ces deux jours passés dans la capitale de l'Anosy ont été une occasion pour les agences du SNU de passer en revue le contexte politique, social, économique national, et l'environnement international afin d'évaluer ses interventions en 2016 et de mettre en perspective les évolutions indispensables pour mieux accompagner la Grande Ile face aux défis qu'elle doit encore relever. « Les membres de l'équipe-pays des Nations Unies ont convenu de renforcer les actions pour plus d'efficacité et de résultats. Le SNU renforcera davantage la cohérence et la synergie de ses actions au cours de cette année 2017 dans le but d'arriver à des impacts tangibles permettant un réel changement des conditions de vie et du bien-être des populations, en utilisant les ressources disponibles », note-t-on du côté du SNU. Toutefois, « une mobilisation conjointe de ressources s'avère nécessaire dans des domaines de convergence afin d'augmenter l'impact des actions », a-t-il été souligné. Cette retraite des agences du SNU à Tolagnaro était également une occasion pour celles-ci de mieux appréhender les réalités et les priorités de la région Anosy. Des rencontres avec des décideurs locaux ont permis d'identifier des pistes de renforcement de l'appui du SNU dans la région.