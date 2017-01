Cameroun: Des adolescents présumés voleurs appréhendés

Les deux gamins, très fins, passent tout de même à table et expliquent qu'ils ne sont pas à leur premier forfait. C'est ainsi qu'ils vont conduire le commandant de brigade et ses éléments partout où ils ont commis des cambriolages. Au total, pas moins de 15 sites. Et, les autres victimes de leurs larcions ne se comptent plus. Les deux jeunes voleurs présumés déclarent qu'ils sont commandités par plus grands.

Le dernier acte qui les fait prendre, la main dans le sac, c'est la tentative de vol perpétrée au domicile du commandant de brigade de Djoum. Leur convoitise et le goût élevé du gain facile les a conduit dans l'enceinte du domicile de l'autorité, après avoir escaladé un mur de deux mètres de hauteur. Objectif : voler des vélos tout-terrain. Ils seront surpris et conduits immédiatement à la brigade de gendarmerie, pour exploitation.

Invraisemblables. C'est ainsi que les populations de Djoum, chef-lieu d'un des huit arrondissements du département du Dja-et-Lobo, région du Sud, qualifient les actes de Mirice M. et Arnold V présumés voleurs. Ce dernier est orphelin et vit chez sa tante.

