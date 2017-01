Cameroun: Joseph Antoine Bell - "Le pays a les moyens de se qualifier"

interview

L'ancien Lion Indomptable pose un regard sur la prestation des Lions et leurs chances sur la suite de la compétition.

Quelle appréciation faites-vous du jeu des Lions Indomptables mercredi dernier contre la Guinée Bissau ?

Les Lions ont finalement réalisé un bon match et qu'il y a lieu à ce stade de la compétition d'être satisfait de cette prestation. Il n'était pas évident de revenir au score face à cette équipe de Guinée Bissau qui ne jouait pas mal. Les Camerounais ont eu suffisamment de sang froid pour ne pas paniquer devant la difficulté.

Où s'est situé, selon vous la clé du match ? Dans le coaching ou sur le terrain ?

C'est un ensemble. Il faut qu'on arrête de séparer les deux. L'entraîneur fait partie de l'équipe. Il n'y a pas de raison que quand on perd ce soit l'entraîneur qui mérite la guillotine et quand on gagne, qu'on essaye de l'enlever ou qu'on fasse la Mourihno, qu'il soit le seul responsable de la victoire. Ce n'est pas possible. Je pense que les uns et les autres ont bien fait leur travail et que l'entraîneur. C'est un fort jolie coup qu'il faut lui reconnaître.

Quand on parle de coaching, c'est le même entraîneur qui a aligné les joueurs qu'il sort. L'équipe a bien joué. Je suppose qu'elle a joué comme son entraîneur l'a voulu et qu'elle a disposé sur le terrain de l'état d'esprit que son entraîneur a voulu. Donc, quand je félicite les joueurs, je le fais aussi pour leur entraîneur. Je ne suis pas de ceux qui font la fine bouche. C'est un entraîneur qui doit être heureux de ce qui s'est passé. Il fait rentrer Toko Ekambi qui n'a pas directement marqué, mais dont l'enthousiasme et le sens de l'entreprise ont apporté et ont compté dans le 1er but. Ngadeu qu'il a aligné et qu'il aurait pu mettre quelqu'un d'autre, a quand même empêché le naufrage. Les Bissau-guinéens étaient sur le point de marquer un 2ème but que Ngadeu a sorti le ballon. Ce même Ngadeu a inscrit le 2ème but.

Le fait pour vous de voir la Guinée Bissau tenir tête aux Lions aujourd'hui est-il une leçon ?

Ce ne sont pas des leçons qui n'existent pas. C'est qu'estce qu'on retient et qu'est-ce qu'on en a fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des équipes nous ont tenus tête ou nous ont battus. N'oubliez pas que le Gabon autrefois, que ce soit en club ou en équipe nationale, ne rivalisait pas avec le Cameroun. Nous n'avons pas besoin des autres pour le savoir. Le Cameroun a été 5ème mondial et on en était fier.

Aujourd'hui il est entre 66ème et 70ème et on incrimine plutôt les méthodes de classement. Si c'est pour des leçons, cette victoire face à la Guinée Bissau est la seule en 7 ans. Ce sont mes collègues et amis de Rfi qui m'ont appris cette statistique. En 7 ans le Cameroun n'avait pas gagné de match de Coupe d'Afrique. Pendant ce temps, il y a des gens qui vous disent que tout va bien. Donc, pour ce qui est des leçons, il y en a des tonnes. C'est quelque chose quand aujourd'hui on en vient à célébrer une victoire contre la Guinée Bissau dont on ne connaissait pas le nom il y a longtemps. J'en ai parlé depuis longtemps.

Souvenez-vous il y a eu une équipe du Cameroun Impôt Fc de Yaoundé, qui avait été éliminé de Coupe d'Afrique par une équipe équatoriale et j'avais attiré l'attention des uns et des autres que ça devait servir de leçon. On avait trouvé que j'exagérais. Je dois maintenant dire qu'être champion, ce n'est pas dire qu'on écrase tout le monde sur son passage. Etre champion, c'est marquer pratiquement un but de plus que chacun de ses adversaires.

Le Cameroun affronte le Gabon lors de la dernière journée dans ce groupe A où personne n'est qualifié. Quelle est la meilleure manière pour les Lions d'aborder ce match ?

Je n'ai pas eu à dire ce qu'ils devraient faire ou ne devraient pas pour qu'ils se retrouvent où ils sont. Pour moi, ils étaient favoris du groupe A. Pour l'instant ils sont en tête et la logique veut qu'on ne s'alarme pas encore et que nous puissions garder notre sang froid. Je crois que le Cameroun a largement les moyens de se qualifier et de finir en tête de ce groupe.

Pour l'instant ils ont joué deux matchs, même s'il y a un match nul, et par rapport à l'objectif que j'ai personnellement, je trouve que le contrat est rempli. Le Cameroun pourra être au deuxième tour. Ce qui pourra être à mon sens un objectif raisonnable à se fixer.