Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le pays veut créer un pôle judiciaire spécialisé

« Ce qui change, c'est qu'on aura un pôle réservé spécialement à ces questions, explique le ministre. Des magistrats, des officiers de police judiciaire qui ne feront que ça, pour aller plus vite et pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Il faut l'aspect opérationnel mais il faut aussi que, lorsque malheureusement ces cas se présentent, la justice puisse répondre de façon efficace et rapide. »

Ce nouveau pôle judiciaire va permettre de centraliser et de coordonner la répression des actes de terrorisme et leurs financements au Burkina Faso.

Face aux difficultés dans le traitement de certains dossiers liés au terrorisme et pour plus d'efficacité, des magistrats burkinabè seront désormais spécialisés dans la répression des actes terroristes.

