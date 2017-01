Afrique: CAN 2017 - Le Ghana doit confirmer face au Mali, l'Egypte doit battre l'Ouganda

Le Mali n'a pas réussi à forcer le verrou face aux Pharaons d'Egypte lors de la première journée. Cette fois, les hommes d'Alain Giresse s'attaquent au Ghana, qui est en tête du groupe D de la CAN Total 2017, après sa victoire face à l'Ouganda. L'Egypte tentera de tenir son rang de grand d'Afrique en affrontant justement les Ougandais samedi 20 janvier à Port Gentil.

Finaliste de la dernière édition, le Ghana peut se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN 2017 dès le samedi 21 janvier s'il bat le Mali. Comme souvent, les hommes d'Avram Grant sont cités parmi les favoris du groupe. Depuis 2008, les Ghanéens sont arrivés à chaque fois jusqu'au dernier carré, au moins. En s'imposant contre l'Ouganda (1-0) pour leur premier match du tournoi, avec un penalty du taulier André Ayew, les Black Stars savent qu'ils ont une revanche à prendre après cette finale perdue en 2015 face à la Côte d'Ivoire.

Ghana et Egypte pas très convaincants

Pourtant, face aux Ougandais, les Ghanéens n'ont pas vraiment montré grand-chose, malgré cette victoire. De plus, ils devront se passer de leur défenseur Baba Rahman, forfait pour le reste de la CAN 2017 en raison d'une blessure au genou gauche.

Le Mali d'Alain Giresse - entraîneur qui connaît très bien le football en Afrique - peut encore y croire. En partageant les points, Egypte et Mali n'ont pas hypothéqué leur avenir (0-0), mais n'auront pas le droit à l'erreur.

L'Egypte, nation la plus titrée du continent, qui a donc concédé le nul face au Mali pour son retour dans la Coupe d'Afrique des nations après sept ans d'absence, est très attendue. Mis à part ce match sans but, les Pharaons ont trouvé le moyen d'écrire un nouveau chapitre de leur riche histoire : le légendaire gardien Essam El Hadary est devenu, à 44 ans et deux jours, le joueur le plus âgé à disputer la phase finale de la CAN.

L'Egypte doit encore tout prouver

Sa star, Mohamed Salah, n'a pas trouvé la solution lors du premier match et devra se ressaisir. Très vif, capable de mettre le feu dans n'importe quelle défense, l'attaquant de l'AS Rome est très attendu. Les Egyptiens doivent prouver face à l'Ouganda qu'ils sont encore capables de rester au sommet du continent comme lors des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2018, où ils occupent la première place du groupe E.

Cette deuxième rencontre face à l'Ouganda, l'adversaire supposé le plus faible de ce groupe D, sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur la forme et la possibilité d'aller loin dans le tournoi pour les Pharaons. Une défaite et ils se retrouveraient en danger.