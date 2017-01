Burkina Faso: Une Lettre pour Laye - La justice militaire sort la grosse artillerie

document

Cher Wambi,

Le procès des ex-éléments du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) accusés d'avoir voulu préparer une attaque contre la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) en vue de libérer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, incarcérés depuis plus d'un an dans le cadre du putsch de septembre 2015, a livré son verdict le mercredi 18 janvier autour de 22 heures.

Alors qu'ils étaient initialement poursuivis pour «association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre», au fil des débats, qui ont été houleux, les faits ont été requalifiés en « complot militaire » ; chose qui exposait les prévenus à la peine capitale. Après de longues plaidoiries et près de 11 heures de délibéré, la sentence est tombée. Vlan !

Cher cousin, les présumés cerveaux, en l'occurrence le caporal Madi Ouédraogo, le sergent Mahamadi Zallé et le marabout Cheick Alassane Ouédraogo, dit Ladji, écopent de 15 ans de prison ferme.

Des peines de 10 ans ferme ont été retenues contre quinze autres et une dizaine de soldats ont été relaxés au bénéfice du doute. Les différentes parties, les avocats de la défense en particulier, ont la possibilité de faire appel du jugement si elles ne sont pas satisfaites du verdict de la première instance.

Cher Wambi, on ne peut que s'incliner devant « l'autorité de la chose jugée » comme disent les juristes. Toutefois, ce procès laisse encore de nombreuses interrogations au regard de son déroulement et des zones d'ombre qui n'ont pas été élucidées. Certes, l'on ne doute pas de l'existence du projet criminel, mais quand bien même cela aurait été pensé par les jeunes gens de l'ex-RSP, avec les faits tels qu'exposés pendant le procès, l'on se demande si la justice militaire visait vraiment la manifestation de la vérité.

Comme je te le disais déjà dans ma Lettre la semaine dernière, les débats ont révélé de nombreuses failles tout au long du processus : des dépositions qui auraient été faites sous la contrainte, des gardés-à-vue privés de nourriture pendant 72 heures, des pièces à conviction qui disparaissent et de nouvelles pièces qui apparaissent comme par enchantement, des perquisitions en l'absence des prévenus, des témoins cités qu'on refuse de faire comparaître.

Et pour ne rien arranger, on présente les derniers jours un enregistrement retranscrit sans que les avocats de la défense aient pu l'écouter. Décidément après l'histoire des fameuses écoutes Soro/Bassolé, les enregistrements du tribunal militaire feront toujours beaucoup de bruit. Dans le cas présent, quand bien même l'enregistrement serait authentique, rien ne dit que le document sonore n'a pas été altéré ou modifié. Le plus simple, c'était de le faire écouter, car il constituait l'une des pièces maîtresses à charge contre les prévenus.

Au bout du compte, cher cousin, ces assises laissent un goût d'inachevé, et au sein de l'opinion publique beaucoup sont choqués à l'image de l'épouse d'un des soldats qui a écopé de dix ans ferme et s'est écrié, les mains sur la tête, « dix ans, dix ans, dix ans ». Quand on condamne des jeunes de moins de trente ans à des peines de 15 ans ferme, avouons que le tribunal, qui a sorti la grosse artillerie, a eu la main trop lourde.

On aurait pu opter pour une sanction « pédagogique » en leur permettant de se réinsérer socialement après la prison. Or là, on ne leur en laisse aucune chance. Comparés à une tentative qui a été tuée dans l'œuf, qu'en sera-t-il quand seront jugés les dossiers les plus lourds tels que l'attaque de la poudrière de Yimdi et le coup d'Etat ? Va-t-on conduire les accusés à la potence sans autre forme de procès ?

Autant qu'on s'en souvienne, pendant les mutineries de 2011, au cours desquelles la soldatesque a volé, tué et violé même des religieuses, les peines infligées aux fautifs ont été moins lourdes.

Cher Wambi, Nathalie Somé est décidément dans l'œil du cyclone. Comme tu le sais déjà, l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC), suite à une dénonciation pour malversations financières présumées, s'intéresse à la gestion du Conseil supérieur de la communication (CSC) qu'elle préside et y a commencé ses investigations depuis juin 2016. Prenant prétexte de cela, le grand chancelier des ordres burkinabè voulait même lui refuser la décoration qu'elle devait recevoir à l'occasion du 11-Décembre, et il a fallu qu'elle mette sa démission sur la balance et que le président du Faso s'en mêle pour que la distinction de la discorde lui soit finalement décernée. Elle est à peine sortie de cette mauvaise passe que l'ASCE/LC se rappelle à son bon souvenir : en effet, cher cousin, dans une correspondance datée du 11 janvier 2017 dont j'ai obtenu copie, Luc Marius Ibriga lui demande « la suspension des mouvements du personnel en interne du CSC jusqu'à la fin du processus d'investigation, à savoir le dépôt du rapport définitif » ; cela, dit-il, « pour « éviter une déperdition des informations et permettre à l'équipe d'investigation de travailler dans les meilleures conditions ».

Inutile de te dire, cher Wambi, que Nathalie se sent victime de harcèlement comme si elle était présumée coupable : en effet, dans sa réponse du 13 janvier que j'ai également vu passer, elle pose, entre autres, les questions suivantes au Contrôleur général d'Etat :

« est-il dans les prérogatives de l'ASCE/LC d'organiser le fonctionnement des institutions républicaines ? Ou plutôt doit-on comprendre que quand une institution subit un contrôle elle doit cesser de travailler ?... Un audit devrait-il suspendre mes pouvoirs légaux ?... »

La bonne dame s'étonne par ailleurs de ce que les enquêteurs aient opté de ne l'entendre sur aucun aspect de l'audit et qu'ils se soient contentés « d'écouter certains travailleurs qui prétendent avoir des informations sur tout ». Du reste, soutient-elle, il n'y aurait pas de mouvement de personnel en cours au CSC « en dehors d'un projet de nomination à des postes stratégiques soumis au président du Faso ».

Cher cousin, à la lecture d'un tel échange épistolaire à fleuret moucheté, j'ai bien peur que la hache de guerre soit définitivement déterrée entre les deux présidents d'institution sans que je sache pour le moment qui finira par avoir le scalp de l'autre. Affaire à suivre donc.

Cher Wambi, Alassane Dramane Ouattara a à peine signé le chèque pour les ex-rebelles de Bouaké qui réclamaient en début d'année des primes impayées que la contagion a gagné mardi dernier de nombreuses autres villes (Yamoussoukro, Abidjan, Daloa, Dimbokro... ) et différents corps militaires et paramilitaires ; causant la mort de quatre personnes. Il va falloir sans doute encore casquer pour faire taire cette Grande Muette un peu... trop bruyante ces derniers temps, mais au-delà des espèces sonnantes et trébuchantes, il y a certainement d'autres problèmes de fond qu'il faudra résoudre.

Tu le sais bien cher cousin, tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire concerne aussi le Burkina, d'abord à cause de nos millions de pawétos qui vivent là-bas, parfois depuis des décennies mais aussi parce que le Port d'Abidjan est un de nos débouchés maritimes, même si, grâce à la crise, les Burkinabè ont appris à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Du coup, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que cette nouvelle poussée de fièvre kaki inquiète : dans le milieu des affaires burkinabè, nombreux sont en effet les opérateurs économiques qui ont une oreille collée à Abidjan, surtout depuis que les gendarmes ont fait irruption mercredi au port. Aidons donc, cher Wambi, les enfants d'Houphouët à prier tous les dieux de la Lagune Ebrié pour que ses eaux troubles se calment rapidement, car quand la Côte d'Ivoire est enrhumée, la patrie des hommes intègres tousse forcément.

Cher Wambi, je t'ouvre à présent le carnet secret de Tipoko l'Intrigante, qui y a consigné cette semaine les éléments que voici :

- Marin Casimir Ilboudo, ancien maire de Ouagadougou, bénéficie d'une liberté provisoire depuis le mercredi 18 janvier dernier. Il était détenu depuis le 29 juin 2015 pour «malversations financières, attributions abusives de parcelles, vente à une société de transport en commun de terrain et de magasin de l'ex-OFNACER à Larlé». Ces chefs d'inculpation, qui sont retenus contre lui, remontent au temps où il était à la tête de l'arrondissement de Baskuy. L'ancien bourgmestre de la capitale recouvre provisoirement la liberté après avoir donc passé plus de 18 mois en prison.

- On ne sait pas si le ministère des Affaires étrangères l'a officiellement signifié aux autorités maliennes, mais ailleurs ce qui s'est passé lors du sommet Afrique/France le week-end dernier aurait mérité une petite réaction : comme on le sait, sur les photos des chefs d'Etat et de gouvernement qui pavaient les rues de Bamako, les organisateurs n'ont pas trouvé mieux à faire que de mettre « Son Excellence Yowéri Museveni » sous celle de Roch Marc Christian Kaboré. On ne sait pas si ce sont des Chinois ou des Tchètchènes qui ont confectionné ces posters, mais confondre les présidents burkinabè et ougandais, autrement dit un dirigeant démocratiquement élu depuis seulement un an à un dinosaure aux affaires voilà maintenant trente et un ans, il y a comme quelque chose d'inamical chez nos voisins. Et le plus grave, c'est que même quand l'erreur, qui est humaine il est vrai, a été remarquée et signalée, les Maliens n'ont pas été fichus de nous enlever cette photo qu'on ne saurait voir. Si on ne se connaît même plus entre voisins...

- Pour leur deuxième sortie lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se joue actuellement au Gabon, les Etalons du Burkina ont fait jeu égal (1-1) avec les Panthères du pays hôte. Un homme s'est particulièrement illustré au cours de ce match : il s'agit de Préjuce Nakoulma, l'auteur de la réalisation burkinabè. Mais en plus du joli et malicieux but qu'il a inscrit, c'est sa célébration qui fait parler en ce moment. Après avoir scoré, l'attaquant a couru vers le banc de touche où il était assis un quart d'heure auparavant. Là il a pris place et cloué le bec à on ne sait qui. Est-ce à ses détracteurs qui trouvent parfois que son jeu est brouillon et inefficace ou à son entraîneur, Paulo Duarte, qui ne l'avait pas aligné dans le onze de départ ? La deuxième hypothèse semble la plus probable, car, n'eût été en effet la blessure précoce de Jonathan Pitroipa, le joueur du championnat turc ne serait certainement pas entré en jeu de sitôt.

Que Nakoulma ait une revanche à prendre, on veut bien, mais c'est, à la limite, irrévérencieux vis-à-vis du coach, et celui-ci peut mal le prendre. Et comme la CAN n'est pas finie, ce n'est pas le moment de susciter des tensions dans un groupe qui a besoin de sérénité pour pallier le déficit de leadership technique sur le terrain.

- Restons à Libreville pour parler de cette affaire qui pollue la délégation burkinabè : en effet, les supporters des Etalons, qui sont, à ce qu'il paraît, de véritables attractions au pays d'Ali Bongo, ont eu maille à partir avec un cadre du ministère des Sports et des Loisirs. Tout serait parti de la découverte de choses « mouta mouta » par le 12e homme convoyé à la CAN par l'Etat ; ayant eu vent de ce que les chambres dans lesquelles ils dormaient étaient louées à 45 000 FCFA la nuitée et non 70 000 comme l'avait fait croire le cadre en question, les éléments de soutien aux Etalons ont initié une manifestation spontanée contre «l'indélicat» après vérification à la Réception de l'hôtel.

L'incriminé a dû reconnaître donc sa faute et les supporters de réclamer et d'obtenir le reliquat ; une situation déplorable qui a donc vite été corrigée. Mais cela rappelle que certaines pratiques ont encore pignon sur rue dans notre pays et que le fait de prendre en charge des gens pour soutenir leur équipe nationale pose véritablement problème. Les choses étant rentrées dans l'ordre, espérons que l'ambiance dans la délégation peut pousser davantage les Etalons à la victoire. C'est à cela d'ailleurs que tout ce beau monde doit servir là-bas. Mais une fois qu'ils seront rentrés au bercail, il faudra tirer cette histoire au clair et que des têtes tombent s'il y a lieu.

- S'il suffisait aux Japonais de dire «sésame ouvre-toi» pour acquérir cette culture oléagineuse, ils ne menaceraient certainement pas de mettre fin à l'appui qu'ils apportent à la filière. En effet, le pays du Soleil-Levant étant grand consommateur de ce produit, il en importe plus de 99% de sa consommation. Le Burkina en est le 3e pays d'exportation après le Nigeria et la Tanzanie, et le gouvernement nippon, à travers son gouvernement, soutient la production de sésame dans notre pays. Et ce qui irrite de plus en plus ce bailleur venu d'Asie, c'est qu'il n'arrive pas à se procurer, directement sur place au Burkina, ce produit tant prisé par ses ressortissants : le sésame burkinabè passe en effet par Singapour, le Togo ou le Ghana avant d'arriver au Japon ; une situation que l'Empire admet difficilement, et il menace donc de suspendre son financement de cette filière ; surtout que ces derniers temps, un problème de qualité se pose avec de nombreux cas de rejet dus à la présence d'un produit phytosanitaire résiduel que les spécialistes appellent imidaclopride. Les autorités burkinabè et les responsables de la filière savent donc ce qu'il leur reste à faire s'ils ne veulent pas que les sujets de Sa Majesté Haki Hito mettent... du sable dans leur sésame.

- Le constat en est fait que c'est souvent en début ou en fin d'année que les tourtereaux choisissent de mettre au grand jour leurs grandes intentions : Gania Ouédraogo et Kader Ganamé ne dérogent pas à la tradition, eux qui ont choisi d'officialiser leur relation ce samedi 21 janvier dans l'après-midi au quartier Nonsin, secteur 14 de la capitale. Si les noms de ces jeunes amoureux vous disent peu de choses, celui de l'un de leurs géniteurs ne vous laissera sûrement pas de marbre, puisque le futur marié n'est autre que le fils du bien connu Cheick Adama Aorèma Ouédraogo, qui s'investit depuis plusieurs années dans l'humanitaire à travers la fondation qui porte son nom.

- Lanfièra, commune rurale de la province du Sourou : sera en fête ce samedi : en effet, une grande et symbolique infrastructure culturelle et historique y sera inaugurée ; il s'agit du Mémorial Karamokoba Sanogo, du nom du troisième fils de Karamoko Lanfièra, fondateur du village éponyme dans la seconde moitié du 18e siècle. Karamokoba figure aux premiers rangs des walidjous (saints) de l'islam dans le pays dafing. De son village à Djenné au Mali, où il étudia chez 12 professeurs, sa réputation de sainteté, de sagesse et aussi de tolérance franchit les limites du pays dafing jusqu'à ce qu'il ait maille à partir avec la colonne Voulet-Chanoine sur fond de querelles de leadership local avec une autre notoriété de la région. Ses descendants continuent de marquer le Burkina de nos jours : on peut notamment en citer Karamoko Sanogo, l'actuel chef de Lanfièra et l'un des premiers planificateurs du Burkina Faso ; Moussa Sanogo, son frère, magistrat à la retraite, ancien président de la CNOE et de la 2e Chambre ; ou encore le journaliste Bassirou Sanogo.

- « Février 1917-février 2017, voilà 100 ans que mourait feu Dieudonné Yougbaré, évêque émérite de Koupéla et premier évêque noir de l'AOF ». Ainsi commençait un des éléments du Carnet secret de Tipoko l'Intrigante de la semaine dernière relatif au colloque qui sera organisé sur sa vie et son œuvre du 16 au 19 février prochain. Ses proches et nombre de lecteurs auront déjà relevé d'eux-mêmes cette malencontreuse erreur dont Tipoko s'excuse : il fallait plutôt lire « voilà 100 ans que naissait... ». Le prélat, décédé dans la nuit du 3 au 4 novembre 2011, aurait donc eu 100 ans s'il était toujours de ce monde.

- Les anciens élèves du Lycée technique national El Hadj Aboubacar Sangoulé Lamizana (Ex-LTO) iront en conclave ce 28 janvier 2017 à 9 heures dans la salle de conférences dudit établissement.

Ordre du jour : mettre en place le bureau de l'amicale des anciens élèves du lycée. Autant le dire, cela augure un dynamisme plus accru des activités académiques et extraacadémiques au sein de l'un des premiers établissements secondaires au Burkina Faso.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin