Congo-Kinshasa: Neeskens Kebano - « On doit se qualifier en quarts de finale »

Après le nul (2-2) contre la Côte d'ivoire, la RDC reste leader du groupe C de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2017. Pour Neeskens Kebano, l'objectif des Léopards pendant cette phase de poule est de se qualifier en quarts de finale.

« C'est notre objectif. On doit se qualifier pour les quarts de finale. Aujourd'hui on a engrangé un point, il ne nous manque plus qu'un point et j'espère qu'on va l'avoir », a affirmé Neeskens Kebano, qui a marqué le premier but lors de la confrontation contre les Éléphants de la Côte d'Ivoire.

Il se réjouit de sa première titularisation dans une phase finale de la CAN.

« C'est mon premier match titulaire. C'est ma deuxième CAN. C'est la coupe d'Afrique que je regardais pendant que j'étais petit, je regardai le Congo et aujourd'hui je suis sur le terrain, j'en profite », s'est exprimé Neeskens Kebano.

Pour le défenseur axial Marcel Tisserand, le match « était très disputé.

« On a joué contre la meilleure équipe de l'Afrique pour le moment. Le score de 2-2 nous déçoit un peu au vu du match parce qu'on aurait espéré mieux face à la Côte d'Ivoire. Mais on ne baisse pas la tête et on se prépare déjà pour le match contre le Togo », a ajouté Tisserand.

Quand à Chancel Mbemba, il faudra corriger les erreurs commises lors du prochain match contre le Togo.

« On a commis des erreurs en deuxième mi-temps. C'est un match qui est déjà passé. On pense déjà au match de Togo et on va corriger les erreurs aux entraînements », a-t-il déclaré.

Les Léopards de la RDC croisent les Eperviers du Togo, le 24 janvier, à Port gentil, lors de la dernière journée des matches du groupe C.