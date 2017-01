Madagascar: Ringer Score 2017 - Victoire de Sylvain et Ony

Quant aux juniors, le trio de tête est composé de Tamby Rakotonjanahary, Rick Vallery Rajerison et Gabriel Ravon avec leur score respectif de 86, 89 et 89. Huit manches seront encore au programme de cette saison. La deuxième est prévue le 12 février.

Chez les hommes, Sylvain Rabetsaroana est en tête du classement avec une carte de 78, devant Théodore Raveloarison et Djaward Hiridjee qui comptent respectivement 78 et 79. Du côté des dames, Ony Marchand s'est imposée devant Nyavo Raveloarison et Riana Raveloarison avec une carte de 78 alors que ses deux dauphines sont respectivement créditées de 81 et 86.

Plus de 105 golfeurs et golfeuses ont participé au tour inaugural de la 21e édition du Ringer Score, ce week-end, à l'International Golf Club du Rova d'Andakana. Chaque joueur a livré le meilleur de lui-même afin de prendre une longueur d'avance.

