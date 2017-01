Madagascar: Banque mondiale - 400 millions de dollars attendus

La Banque mondiale prévoit de débloquer, cette année, une partie des enveloppes qu'elle a promise lors de la conférence des bailleurs à Paris en décembre.

Un soutien à la relance économique. La Banque mondiale prévoit de débloquer cette année 400 millions de dollars sur les promesses d'aide et de financement qu'elle a annoncée à Paris en décembre lors de la conférence des bailleurs et investisseurs pour Madagascar. Des discussions se sont ainsi engagées, entre les autorités malgaches et les responsables de cette institution financière de Breton Woods sur les différents axes prioritaires du financement. Et qui faisait bien évidemment d'une mise au point entre le Président Hery Rajaonarimampianina et le vice-président de la Banque, Makthar Diop lors de son passage au pays mercredi.

À en croire les déclarations de ce haut fonctionnaire de la Banque mondiale, ce financement exceptionnel servirait à développer les infrastructures énergétiques et l'agriculture, à améliorer la nutrition et l'accès des enfants à l'éducation. « On ne peut pas développer un pays sans que ses ressources humaines et l'ensemble des éléments qui permettent d'exploiter tous les potentiels de chaque individu soient renforcés », a indiqué le Vice-président de la Banque Mondiale. L'accent sera mis sur les programmes de nutrition et le fait d'inciter le secteur privé à investir dans le domaine de l'énergie.

Amélioration nécessaire

Il s'agit donc d'appuyer la relance du secteur productif, parallèlement à l'instauration de la bonne gouvernance et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, pour une croissance plus inclusive, tenant compte de la dimension environnementale.

Lors de la conférence des Bailleurs et des investisseurs qui s'est tenue dans la capitale française les 1er et 2 décembre 2016, le groupe de la Banque mondiale avait annoncé un appui financier de l'ordre de 1,3 milliard de dollars pour soutenir le développement du pays au cours des trois prochaines années. Cet engagement de la banque inclut également 335 millions de dollars de financement provenant de la Société financière internationale (SFI). Les 695 millions de dollars proviennent ainsi de l'Association internationale de développement (IDA).