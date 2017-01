Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique et France)

Au Congo-Brazzaville le député et ancien candidat à la présidentielle André Okombi… Plus »

Retour gagnant pour Prince Oniangué, qui ouvre le score pour Bastia à la 17e minute. Pour son premier match sous le maillot corse, le capitaine des Diables rouges était aligné haut sur le terrain dans le 3-5-2 (voir un 3-4-3) insulaire. Percutant et omniprésent en première période, il ouvre le score d'une frappe croisée du droit à la 21e. En manque de temps de jeu depuis plusieurs mois (sa dernière apparition avec l'équipe première de Wolverhampton date du 22 octobre), il a logiquement baissé le pied après la pause. Rejoints au score à la 33e et réduits à dix à la 64e, les Bastiais prennent finalement 1 point face au troisième de Ligue 1. Une bonne opération dans la course au maintien.

