Afrique: CAN 2017 - L'Algérie mal partie

Les Fennecs ont hypothéqué leurs chances de passer le premier tour en perdant hier contre la Tunisie (2-1).

L'Algérie ne pouvait pas rêver pire scénario que cette défaite contre le voisin tunisien (2-1) hier à Franceville dans le groupe B. Malmenés contre le Zimbabwe lors du premier match, les Fennecs se devaient de gagner pour se positionner dans un groupe où le Sénégal avait pris les devants. Mais Riyad Mahrez et ses coéquipiers n'ont pas pu contrer la Tunisie, malgré une réduction du score dans les arrêts de jeu. Pourtant, ce sont les Algériens qui s'offrent les meilleures occasions de but en première mi-temps comme ce joli coup franc de Brahimi claqué en corner à la 5e minute. La rencontre est plutôt hachée et on voit beaucoup de fautes. Slimani essaye de bouger la défense tunisienne mais il n'est pas beaucoup aidé par ses coéquipiers. Les Aigles de Carthage, eux, se contentent de quelques incursions chez l'adversaire, sans conséquence.

Et justement, à la 50e minute, sur un centre de Msakni dans la surface algérienne, Aissa Mandi marque contre son camp. A la 66e minute, sur une contre-attaque tunisienne, le défenseur Ghoulam contrôle mal un ballon de la tête qui est récupéré par Khazri. Le joueur file au but d'Asselah, titularisé à la place de Rais M'Bohli, blessé. Ghoulam commet une faute dans la surface de réparation pour stopper son vis-à-vis et la Tunisie s'offre le but du K.O avec ce penalty transformé par Sliti. Sofiane Hanni va bien entretenir l'espoir pour l'Algérie avec ce but, mais son équipe s'est réveillée trop tard. Une fois de plus, les Fennecs ont été décevants face à une équipe tunisienne sans génie mais réaliste. Et qui s'offre trois points primordiaux dans la course à la qualification. Contrairement aux Algériens qui vont devoir compter sur des « si, si, si » pour avoir une chance de passer en quarts de finale. Même s'il faudra pratiquement réussir un exploit contre le Sénégal lundi prochain.