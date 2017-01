Cameroun: Volleyball - La légion féminine de France

Cohésion, volonté, tempérament solide, c'est le portrait-robot des trois autres Camerounaises de l'Elite. Christelle Nana Tchoudjang (complète), Stéphanie Fotso (centrale) et Abdoulkarim Fawziya sont deuxièmes au classement d'élite en France. Contrairement à Moma, les Panthères Chamaliéroises ont eu un parcours taché par deux défaites (9 victoires) cette saison. C'est l'an dernier que l'équipe est descendue en élite et sa remontée en Ligue A est souhaitée. En coupe de France, elles ont pris une bonne option en remportant sèchement leur derby contre Albi (3-0). Dans la poule B de ce même championnat d'élite féminin, le retour de Simone Berthrade Bikatal (réceptionniste/attaquant) rassure ses coéquipières d'USG Bordeaux Merignac. Appelez là la Burdi. 5e au classement avec 5/9 matchs remportés, sa saison est un peu compliquée mais elle compte toujours décrocher cette place pour les play-offs. Henriette Koulla, la passeuse de l'Entente Saint Chamond en Nationale 2 a remporté son 10e match de championnat, suffisant pour la maintenir au deuxième rang du classement. Sur la liste, Danielle Kwedi, la joueuse de Argentueil Volleyball club. Ces Camerounaises et d'autres animent les championnats et veulent intégrer les clubs d'élite.

Elles appartiennent à la diaspora du volleyball féminin camerounais en France. Qualifiées pour le Grand-Prix mondial de volleyball féminin, une compétition sur invitation organisée tous les ans par la Fédération internationale de volleyball, ces sept Camerounaises espèrent être au top avant la compétition qui débute en juillet prochain. Le Cameroun affrontera le Mexique, pour la première journée. Qu'il s'agisse de Christelle Nana Tchoudjang, Stéphanie Fotso, Laetitia Moma, Simone Bikatal ou Henriette Koulla, elles secouent les filets. Les championnats Elite et National de France n'ont pas encore éprouvé leurs talents. D'abord Laëtitia Moma Bassoko (1,84 m, 22 ans), l'invincible. La réceptionniste/attaquant, pointe en tête du classement d'« Elite féminine », équivalent de la Pro B en France. Le 15 janvier dernier, à trois journées de la fin de la saison régulière, Moma et ses coéquipières étaient assurées de disputer les play-offs. Dans l'histoire depuis sa participation aux Jeux olympiques, c'est elle qui a offert au Cameroun son premier point à ce tournoi contre le Brésil.

