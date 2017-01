Cameroun: Lions indomptables - Objectif, quarts de finale

Au lendemain de leur victoire face à la Guinée-Bissau, un nouveau défi interpelle dès dimanche les Lions indomptables. L'adversaire du troisième et dernier match du groupe A n'est autre que le Gabon, le pays-hôte de la CAN 2017.

On peut imaginer qu'après les effusions ayant accompagné le triomphe de mercredi dernier, Moukandjo et ses coéquipiers sont redescendus sur terre pour préparer, dans le calme et la sérénité, ce qui apparaît d'ores et déjà comme un tournant décisif dans une compétition où le Cameroun semble nourrir des ambitions légitimes. Le duel très attendu entre les Lions et les Panthères s'annonce à la fois palpitant et indécis. En plus de leur habileté à la chasse, les deux fauves ont en particulier de ne pas faire de cadeau à toute proie qui tombe sous leurs griffes. L'enjeu très important de cette confrontation est lié à la configuration actuelle du groupe A. avec une victoire et un match nul, les Lions ont quatre points au compteur et se positionnent désormais en tête du groupe, distançant de deux précieux points ses suivants immédiats.

Mais ce leadership est relativement fragile au regard des enjeux et motivations qui entourent les deux dernières rencontres. Il suffit d'un moindre faux pas pour bouleverser les rapports de forces dans un match où le public et diverses pressions auront à jouer leur partition. C'est conscient de cette situation particulière que la sélection nationale se doit d'aborder la prochaine rencontre dans des meilleures dispositions sur le triple plan physique, tactique et mental. Au-delà de la satisfaction d'occuper pour l'instant le premier strapontin, il faut garder à l'esprit qu'un tournoi se gagne ou se perd sur des petits détails. La dernière journée de poule reste celle de tous les possibles. Avec deux points chacun, le Gabon et le Burkina ne sont pas virtuellement éliminés. On peut en dire autant de la Guinée-Bissau qui a encore une chance pour rebondir. Imaginons un seul instant une victoire des deux équipes qui talonnent le Cameroun. Avec 5 points, elles passeront immanquablement au second tour.

Un scénario cauchemardesque qu'il convient d'exorciser à tout prix. Comme lors de leur deuxième sortie, les Lions devront déployer des ressources physiques et tactiques exceptionnelles pour se tirer d'un piège gabonais. Il n'y aura de place ni pour un partage de points, ni pour tout autre calcul de mauvais aloi. Seule une victoire, ou un nul dans une moindre mesure, pourrait faire l'affaire des Camerounais. On veut supposer qu'avec leur nouveau statut de leader provisoire, les Lions joueront plus libérés mais gare à un éventuel coup de poignard, aux longs ballons sur le dos de la défense en direction de la flèche Aubameyang ! Il faudra resserrer les lignes, rester concentrés et vigilants jusqu'au bout. Pour le staff technique, l'idéal serait de s'appuyer en priorité sur des éléments qui se sont montrés jusqu'ici combatifs et décisifs. Avec les quarts de finale en ligne de mire, rien ne devrait en principe arrêter les quadruples champions d'Afrique dans leur quête d'un nouveau sacre. En dehors des faiblesses et des limites qu'ils se seront eux-mêmes fixées.