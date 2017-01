Cameroun: Thierry Metomo - « Il faut élaguer les lacunes tactiques »

Le consultant de CT et entraîneur de football s'exprime sur la performance des Lions indomptables à la CAN 2017.

Dans un groupe A où tout peut arriver, Denis Bouanga, avant-centre des Panthères a annoncé ce match comme une finale. Dans une telle situation, comment se prépare-t-on ? Les deux équipes ont besoin d'engranger des points pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Le Cameroun avec un nul est sûr de passer. Par contre, le Gabon a besoin absolument d'une victoire pour jubiler, donc match tactique et de calculs. La préparation de ce match doit être orientée sur le plan psychologique. Puisque non seulement c'est un derby régional, mais en plus, les Lions ont, par la victoire, donné espoir aux fans qui commençait à se poser des questions. Il faut élaguer les lacunes tactiques et relever le défi psychologique pour se mettre au-dessus des Panthères. Lors des précédents matchs, l'on a vu que le Cameroun n'a pas encore une équipe, on a vu des Lions différents lors des mi-temps.

Quelle est la réaction à avoir de ce contexte ? Nous avons un problème de communication avec le sélectionneur, à cela s'ajoutent les tâtonnements dans le choix des hommes. Heureusement, les joueurs ont réussi à se transcender et ont compris qu'ils ont plus à démontrer sur le terrain. Il faut donner plus avec de la générosité dans le jeu, la récupération et la possession du ballon. Les Lions doivent éviter de tomber dans le piège de la provocation des Gabonais et la protection du pays organisateur. Il faut se comporter comme une équipe qui n'existera plus après cette rencontre, il faut passer ce tour pour se rassurer et donner le ton sur un retour des Lions chez les cadors. Le coach doit insister sur la stabilité du groupe pour espérer retrouver la cohésion de groupe qui a toujours fait la force des Lions.